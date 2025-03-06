頭套塑膠袋遭棄屍核二出海口 疑被黑吃黑遭餵毒5嫌起訴

新北市新莊區鍾姓男子，去年4月被棄屍在萬里區核二廠出海口，頭部套有黑色塑膠袋、雙腳被塑膠袋綁住，疑被餵毒過量致死。警方去年逮獲主嫌王男涉嫌夥同4名同夥殺害棄屍，王男否認犯行，基隆地檢署今天偵結，將王男等5嫌依殺人、棄屍、毒品等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，去年4月17日下午4點多，釣客在萬里區核二廠出海口備用抽水緩衝池發現有人載浮載沉，死者鍾姓男子（45歲）被打撈上岸已死亡多時，警方發現頭部套有黑色塑膠袋，雙腳被塑膠袋綁住。

死者當時穿著黑色T恤、牛仔短褲，面部朝下。身分沒有身分證件，警方採集身體生物跡證比對出死者身分。

檢警一開始時，原以為沒有外力介入，但後來相驗發現死者腹部有刀傷等穿刺傷，並有多處遭人凌虐傷勢，但都非致命傷，解剖後查出死者體內殘留過量足以致死海洛因成分，查出有外力介入，疑被殺害棄屍。

檢警以車追人，調核二廠附近監視器一路追查，查出鍾姓男在新莊住處被押上車，過程中歹徒曾換車躲警追查，後來涉案兩車被發現分別被置置在彰化、宜蘭，警方採證後循線追查相關涉案人。

去年11月，警方在宜蘭逮獲主嫌王男（40多歲），搜出海洛因、安非他命等共重約1公斤，隨後再逮捕王姓等4名同夥，均被收押。

檢警指出，王男疑不滿毒品被「黑吃黑」，與同夥押人教訓，疑因餵毒過量致死。但王男仍矢口否認殺人，指稱是毒品糾紛，把塑膠袋套死者頭上只是為了教訓對方，堅稱當時死者被丟包時還活著，不知人已死亡，也不知為何死者體內會有毒品，沒有餵毒。

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