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獨／高雄3婦遭分屍案檢警勾勒全案 今借提張介宗欲突破心防

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，2月26日兄嫂頭顱浮出高雄港碼頭，警方才證實3婦人全遇害，檢警認為連月來拼湊蒐集張嫌犯罪事證已成圓，今天上午借提張嫌，追查其狠心殺害3名婦人的犯罪過程，期能突破張嫌心防。

張介宗分別於去年11月29日、今年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠。

警方打撈屍塊半個月，其中38塊人體組織屬於趙林姓婦人，2塊頭皮、胸部組織為張姓婦人，兄嫂張黃姓婦人的屍塊及3人頭顱始終下落不明。離遇害時間將近3個月也是被害3人中第一個遭殺害的張嫌兄嫂張黃姓婦人的頭顱，2月26日被高雄港區保全員發現包裹在男性褲子裡浮出水面，才證實3名婦人全遭張嫌毒手遇害。

找到唯一死者張黃姓兄嫂的頭顱後，專案小組仍未鬆懈，鷹眼小組仍持續比對相關張嫌作案、棄屍的監視器畫面，勾稽比對其行為軌跡。

由於檢警蒐證，包括張嫌兄嫂、張姓及趙林姓婦人「只進不出」的時間軸監視畫面，張嫌騎單車丟屍前鎮運河第五船渠、丟棄疑裝屍塊或頭顱的垃圾袋，以及屋內血跡，查扣的剪刀、尖刀和榔頭，比對出3名被害者的DNA，被害人的手機通聯以及凶嫌的平板等證物，都是強而有力的證據。

檢警以相關科學跡拼湊張嫌犯罪有接續、連貫性的連環殺人行為，勾勒出張嫌犯罪事實後，今天上午借提張嫌，以突破其心防，追查其殺害3名婦人的犯罪過程。

高雄殺人分屍嫌犯張介宗被借提重回凶殺案現場，但他至今仍不承認犯案。圖／報系資料照片
高雄殺人分屍嫌犯張介宗被借提重回凶殺案現場，但他至今仍不承認犯案。圖／報系資料照片
警方查辦張介宗涉殺人分屍案，去年11月底遇害的張嫌兄嫂頭顱於今年2月26日浮出高雄港碼頭；圖為日前警方打撈畫面。本報資料照
警方查辦張介宗涉殺人分屍案，去年11月底遇害的張嫌兄嫂頭顱於今年2月26日浮出高雄港碼頭；圖為日前警方打撈畫面。本報資料照
高雄檢警偵辦張介宗涉殺害3名老婦分屍案，圖為潛水人員日前在前鎮運河第五船渠處橋下進行打撈畫面。本報資料照片
高雄檢警偵辦張介宗涉殺害3名老婦分屍案，圖為潛水人員日前在前鎮運河第五船渠處橋下進行打撈畫面。本報資料照片

分屍案 棄屍 殺人 高雄市

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