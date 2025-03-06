竹聯幫黃少岑告別式…柯建銘、李乾龍到場 警方帶回3通緝犯2少年

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑，今天上午在台北市懷愛館景明廳舉行告別式，藍綠政治人物都有人到場，台北市動員超過400名警力，並制高點等不同地點架設攝影機，透過人臉辨識系統全面監控，上午已至少查獲３名通緝犯，還有２名涉案少年，全帶回警局。

竹聯幫是國內知名幫派，上午黃少岑的告別式，包括擔任治喪委員會主委的民進黨立法院黨團總召柯建銘、藍營多位政治人物都陸續到場致意。

此外，來自全台各地兄弟也不少人到場，不光台灣、還有來自日本、香港等地黑幫人士來台致意，台北市警方於二殯外大陣仗戒備攔查，警方出動大安分局、信義分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、外事科、公關室等單位，超過400名警力組成任務編組，並報請台北地檢署檢察官指揮。