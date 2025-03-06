新竹破獲黑幫軍火庫！赫見HK416突擊步槍 美海豹突擊隊專用

太陽聯盟新竹總會豐陽會是近5年新崛起的幫派組織，警方風聞近年擁槍自重且頻繁舉辦各種活動，來吸收青少年及不法分子加入幫派擴張勢力，新竹縣警方歷經數月縝密偵查，破獲竹北市一處藏放槍枝處所，查獲39隻長短槍、子彈300餘發等，總市價約2千萬，還有罕見的HK416突擊步槍，該槍枝是美國海豹突擊隊使用，得從海外走私，殺傷力強大。

為阻斷黑幫火拼及暴力犯罪案件發生，新竹縣警察局長期監控及注蒐轄內各幫派組合分子，局長宣介慈責成刑事警察大隊偵二隊與竹北分局偵查隊共組專案小組，報請新竹地檢署檢察官林奕彣指揮偵辦，歷經數月縝密偵查，調閱百餘支監視器、徹夜跟監、埋伏及蒐證，鎖定幫派重要幹部莊男在竹北市藏放槍枝處所。

警方在3月4日見時機成熟，前往莊男在竹北住家處，30多歲的莊男是幫派中生代的重要幹部，看見警方前來時，他一度矢口否認有藏放槍枝，直到警方在旁邊的工寮當場查獲39把槍枝，數量之多、殺傷力強大。

現場共查獲制式突擊步槍20枝、霰彈槍3枝（制式2枝、改造1枝）、短槍16枝（制式7枝、改造9枝），合計長短槍39枝皆具殺傷力、各式子彈300餘發、防彈背心3件、改槍工具、保養槍枝工具一批、現金新臺幣33萬8,000元等證物，市值約2千萬，特別的是，制式突擊步槍20枝許多都是特種部隊使用，還有罕見的HK416突擊步槍，是美國美軍海豹突擊隊使用，得從海外走私進來，黑市價約3百萬，而MP9衝鋒槍具有速射的特點，多是特警部隊使用，殺傷力強大。

新竹縣長楊文科表示，這是竹縣有史以來查獲最大的槍枝案，感謝警察同仁全力查緝，這次共查到39隻槍枝，火力強大，感謝局長率員偵破，期盼警察局持續掃蕩黑幫槍枝與幫派，保障民眾安居樂業。

警察局長宣介慈有鑑於轄內近期曾發生槍擊案，為肅清不法分子，通令各單位強力掃蕩黑幫及打擊所有犯罪組織，全案訊後於昨天將莊男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新竹地檢署偵辦。