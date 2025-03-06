竹聯幫幫主「么么」今告別式 北市動員超過400警力到場
竹聯幫故幫主「么么」黃少岑，今天上午在台北市懷愛館景明廳舉行告別式，台北市動員超過400名警力，防制幫派串聯壯大聲勢，同時在懷愛館周遭規劃路線，執行可疑人、車盤查。
警方出動大安分局、信義分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、外事科、公關室等單位，超過400名警力組成任務編組，並報請台北地檢署檢察官指揮。
警方在懷愛館周遭設點維安，並在包括制高點等不同地點架設攝影機。告別式從上午10點起舉行家祭，10點半舉行公祭，竹聯幫規劃現場，包括公祭路線、停車場地等，希望告別式能順利進行。
目前包括王金平等政治人物已到場致意，稍晚各地兄弟也將輪流到靈堂向「么么」告別。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言