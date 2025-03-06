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竹聯幫幫主「么么」今告別式 北市動員超過400警力到場

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑，今天上午在台北市懷愛館景明廳舉行告別式，台北市動員超過400名警力，防制幫派串聯壯大聲勢，同時在懷愛館周遭規劃路線，執行可疑人、車盤查。

警方出動大安分局、信義分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、外事科、公關室等單位，超過400名警力組成任務編組，並報請台北地檢署檢察官指揮。

警方在懷愛館周遭設點維安，並在包括制高點等不同地點架設攝影機。告別式從上午10點起舉行家祭，10點半舉行公祭，竹聯幫規劃現場，包括公祭路線、停車場地等，希望告別式能順利進行。

目前包括王金平等政治人物已到場致意，稍晚各地兄弟也將輪流到靈堂向「么么」告別。

竹聯幫幫主「么么」黃少岑舉行告別式，台北市警方動員超過400名警力到場約制幫派。記者廖炳棋／翻攝
竹聯幫幫主「么么」黃少岑舉行告別式，台北市警方動員超過400名警力到場約制幫派。記者廖炳棋／翻攝
竹聯幫幫主「么么」黃少岑舉行告別式，台北市警方動員超過400名警力到場約制幫派。記者廖炳棋／翻攝
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竹聯幫幫主「么么」黃少岑舉行告別式，台北市警方動員超過400名警力到場約制幫派。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫幫主「么么」黃少岑舉行告別式，台北市警方動員超過400名警力到場約制幫派。記者廖炳棋/翻攝

告別式 竹聯幫 警察

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