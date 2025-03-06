台南市刑大追狡猾毒販 擁大量毒品…網路交易遍布嘉南

林姓男子在台南、嘉義一帶以網路販賣各式毒品，販毒網絡遍布嘉南地區；林行事狡猾，不斷更換手機號碼、交通工具，並到處承租日租套房、小木屋作為掩護，且住幾天就離開。台南市刑大經4個多月跟監蒐證，終於掌握他的動向，突擊搜索，並起出大量毒品。

台南市刑事警察大隊去年底逮捕多名吸食安非他命、海洛因等一、二級毒品嫌疑人，經追查毒品來源，均指向一名綽號「阿弘」的上游；警方透過吸毒涉案人指證，鎖定48歲的林姓男子，但發現林行蹤不定，極難掌握他藏身處。

警方調查，林的行蹤多在台南市、嘉義水上鄉出沒，每一個地方投宿旅社都不會待超過3、4天，使用的交通工具不是租車，就是請計程車或朋友載；林因從事毒品交易，行事低調，出門多戴帽子、口罩，手機、服飾也不斷更換，極難鎖定。

台南市刑大毒緝中心掌握相關事證後，與嘉義縣警察局水上分局共組專案小組，經追查4個多月，逐步查出林在水上鄉藏匿毒品的倉庫；另外，雖然多次均慢了一步，但也逐漸掌握他都以日租套房、小木屋作為藏身處。

警方調查，林姓男子不斷變換租屋處，作為販毒據點，只要台南、嘉義有人在網路上下訂，他就持毒品前往，持續販賣安拍他命、海洛因、依托咪酯（即喪屍菸彈），販毒網絡遍布嘉南地區；警方逐步描繪出他的移動模式，終於順利跟監掌握行蹤。

警方向台南地檢署定股檢察官鄭愷昕報請指揮偵辦，經確實蒐證到林最新的嘉義水上鄉小木屋租屋地點以及林在該處完成毒品交易後，日前突擊上門搜索；林見被荷槍實彈的員警包圍，也不頑強抵抗，束手就擒。

警方在該間小木屋，就起獲大量毒品安非他命（1869公克）、海洛因（31公克）、依托咪酯（32公克）、電子磅秤2台、作案手機1支、贓款60萬元等相關販毒證物；警方研判，林隨身都能攜帶大量毒品，貨源充足，恐另有上游製毒共犯。

警詢時，林承認販毒，但僅說毒品就是他的，沒有上游、沒有共犯；警方認為他並未吐實，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦，檢察官訊問後，將他依15萬元交保，警方將持續向上溯源，深入追查他的毒品來源。

台南市刑事警察大隊大隊長李宏倫呼籲，毒品犯罪模式朝交易網路化、施用人口年輕化及施用依托咪酯菸彈（喪屍菸彈）等趨勢，如濫用成癮將嚴重危害身心健康，並易造成社會上其他重大危害，呼籲市民朋友切勿以身試法。

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