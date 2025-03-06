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已故竹聯幫主黃少岑今辦告別式 扶靈者可能是他們

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

已故竹聯幫主黃少岑今天上午舉行告別式，台北市警方於二殯外大陣仗戒備攔查，黃少岑是否會比照當年竹聯精神領袖陳啟禮模式，由幫內八位竹聯元老護靈？備受各界關注。據了解，竹聯內部經多次開會討論，可能由萬安生命禮儀師擔任抬棺者，竹聯元老原則上不會露臉。

2007年陳啟禮告別儀式上，全都是竹聯幫重量級人物引靈扶棺，包括總護法吳敦、南堂大老「大川」程大川、「小鬼」黃雲龍，「郎中」胡執中、「猴王」胡台富、「叩頭」劉振南等人。

此次黃少岑告別式上，雖會有竹聯眾多大老現身，但礙於竹聯幫主大位依然存在變數，加上警方近來雷厲風行掃黑，因此過往八大元老護靈的景象可能不會出現，竹聯在警方約制下，同意讓「么哥」告別式簡單隆重舉行，沒有大陣仗動員各堂口人馬。至於先前訃聞上的重量級藍綠治喪委員，部分民代不想被「攔查」身分，決定不出席追思會。

黃少岑靈位昨天下午兩點半已從慈恩園移靈萬善堂，由黃少岑胞弟黃又岑等家眷及竹聯幫大老引靈，今天上午十點在懷愛館「景明廳」設奠家祭，十點半開始公祭儀式，預計十二點廿分火化，下午兩點入塔（慈恩園）。警方上午八點先行抵達會場，並荷槍實彈在周邊戒備。

黃少岑靈位昨天由胞弟黃又岑等家屬從慈恩園移靈萬善堂。圖／讀者提供
黃少岑靈位昨天由胞弟黃又岑等家屬從慈恩園移靈萬善堂。圖／讀者提供

黃少岑靈位昨天已從慈恩園移靈萬善堂。圖／讀者提供
黃少岑靈位昨天已從慈恩園移靈萬善堂。圖／讀者提供

告別式 竹聯幫

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