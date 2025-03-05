毒販遇埋伏衝撞警車逃逸 半天後落網毒品已變上百萬現金

桃市刑大鎖定中壢鄧姓毒販交易日，去年5月間到某商業大樓埋伏，鄧為免被逮竟衝撞攔阻警車逃逸，15小時後仍落網，起出少量K他命毒品、97萬餘現金及磅秤、數鈔機等販毒工具等，桃園地檢署偵結，依販賣三級毒品、妨害公務等罪起訴。

起訴指出，鄧姓男子為販售三級毒品K他命的中盤商，2024年5月24日深夜，前往桃園市中壢區龍慈路某社區路旁，向上游盤商綽號「阿虎」男子以5萬8千元購買100公克K他命，然後利用通訊軟體聯繫對外販賣牟利。

桃園市刑大偵四隊警方接獲情資，得知鄧男將於27日傍晚進行毒品交易，立刻向桃檢聲請拘票及搜索票，並於當天下午先行前往桃園市中壢區慈惠一街「世紀廣場」地下停車場埋伏，見鄧男現身，立刻上前執行查緝。

鄧男驚見即將遭4名刑警包圍，為免遭警查緝，於是駕車衝撞便衣刑警的偵防車，造成警車左前葉子板、保險桿、左前車門等處嚴重毀損，然後趁隙棄車逃逸，警方仍鍥而不捨持續追查鄧男行蹤，發現他於28日出現在中壢區中央東路，當晚近9點將鄧追緝到案。除扣得販毒手機、電子磅秤、夾鏈袋、2包總重量11.113公克K他命毒品，還有販毒所得97萬5千元、點鈔機、6本存摺及10張金融卡。

檢察官偵查後認為，鄧姓毒犯的犯行包括意圖販賣持有三級毒品、持有三級毒品純質淨重5公克以上、駕駛動力交通工具妨害公務及毀損公物等罪嫌，從重依意圖販賣持有三級毒品、駕駛動力交通工具妨害公務罪論處，扣案上百萬現金、毒品及販毒工具請宣告沒收。

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