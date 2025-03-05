影／嘉義製毒工廠藏身民宅 24小時營業還能「得來速」取毒

嘉義縣水上鄉一處製毒工廠藏身民宅，張姓男子擁槍自重，在嘉義、台南販毒，大規模生產喪屍煙彈、毒品咖啡包及愷他命，推出24小時「得來速」取貨模式，宛如黑暗版速食店，警方近日直搗毒窟帶回5名嫌犯，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送。

警方3月2日晚上持搜索票破門，10多人衝進屋內，大聲呵斥趴下，將張姓男子等5人壓制在地，現場發現大量毒品及製造工具，疑似在屋內製毒分裝，還查獲1把輪轉式霰彈槍、1把自製鋼管式霰彈槍及1把改造手槍，以及7顆霰彈，短槍則未查獲子彈。

警方調查，販毒集團分工明確，24小時輪班經營販毒，提供外送服務，還開放吸毒者入內吸食，並開發「得來速」模式，讓買家迅速完成交易後離開。共查扣毒品安非它命6包共16.95公克、依託咪酯原料、37顆FM2、12包愷他命、2顆搖頭丸、197包毒品咖啡包。

其中，查獲1把自製鋼管式霰彈槍，使用一般鋼管改造，能夠填裝霰彈，並擊發發射子彈，經鑑定發現具有殺傷力，改造槍枝技術讓警方相當驚訝；另外還查獲1把輪轉式霰彈槍，1把土炮改造手槍，以及1把裝潢用竹竿槍，但經鑑定認為竹竿槍不具殺傷力。

水上分局分局長曾冠螢表示，警方掌握販毒集團在轄區落腳，積極查緝成功破獲，與台南市政府警察局新營分局聯手，緝毒小組成員日以繼夜跟監埋伏監控、蒐證，將毒窟一舉瓦解，持續追查幕後金主，全面清除毒品來源，確保社會安寧。

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