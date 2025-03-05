母染毒！孩有戒斷現象兩度緊急安置 法院判竹縣府出養

新竹地方法院。圖／本報系資料照

新竹陳姓兒童出生後有喘、顫抖等戒斷現象，經藥毒物檢驗出毒物反應，其母親坦承孕期吸毒導致孩子生理功能受損，新竹縣府緊急安置陳童，由於陳童的父母之後展現高度照顧意願，經濟狀況也好轉，陳童得以返家，未料又發現陳童有毒品反應，將交由新竹縣政府出養。

新竹陳姓男童未滿12歲，由於出生後有喘、顫抖等戒斷現象，經藥毒物檢驗出毒物反應，他的母親坦承孕期有吸食海洛因而導致孩子生理功能受損，然而因未配合醫院完成陳童的腦部相關檢測，延誤醫療治療，新竹縣政府評估後，認為陳童的母親親職功能不彰，未能負起保護照顧孩子的責任，在2023年3月緊急安置。

陳童的父母親之後展現高度照顧意願，工作及經濟狀況有好轉，亦配合進行處遇計畫，遂進行漸進式返家，未料，陳童在當年12月送醫，檢測後又呈現毒品陽性反應，陳童母親更無法說明為何孩子得以接觸毒品，新竹縣府再度啟動緊急安置。

新竹法院法官評估，陳童的父母親未積極調整及改善親職能力，工作及收入狀況不穩定，身處環境及友人複雜，導致孩子再次受毒品影響而身心受創風險性高，且沒有適合的親屬資源系統可協助照顧孩子，陳童父母也同意陳童交由新竹縣府出養。

新竹地院法官審酌因陳童母親在孕期吸食毒品，導致孩子出生後即有生理功能受損情形，需要較高品質的親職能力、育兒技巧、疾病因應知能始能妥適照顧，雖然陳童的父母親在安置初期，有照顧意願，卻未能戒除濫用藥物惡習，導致陳童再受毒品侵害且危及生命安全，對於陳童疏於保護、照顧情形嚴重，明顯不適合繼續擔任陳童的親權人，因此判定停止親權。

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