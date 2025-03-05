難忘留學時吸食大麻 男子當自耕農室內栽種大麻

台北市刑事警察大隊偵查第七隊接獲情資，新北市三重區民宅有大麻栽種場，調查蒐證後在2月底查獲39歲李姓男子及62株大麻。

李嫌從事貿易物流工作，坦承在歐洲留學時吸食過大麻，因此回國後才想當起「自耕農」，從網路購買種子、栽種器具，也在網路學習栽種知識，約半年前在三重五華街住處種起大麻。

李嫌被逮後強調沒有販售大麻，只提供自己吸食，但警方懷疑他的說法，將擴大調查大麻來源與去向，同時依照毒品罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

李姓犯嫌在自家房間內改造成室內大麻植栽場，使用專業設備，包括自動照明設備、自動灑水系統、室內植物帳棚及通風系統等，彷彿小型室內精緻農場；現場查扣大麻植株62株、大麻乾燥花20公克及相關栽種設備一批。

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