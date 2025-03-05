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台中網友拍到北屯道路有掉槍 警找到確認是「玩具槍」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市有網友昨天下午在北屯區拍到道路上有一把手槍，警方後來找到是玩具槍。記者陳宏睿／翻攝
台中市有網友昨天下午在北屯區拍到道路上有一把手槍，警方後來找到是玩具槍。記者陳宏睿／翻攝

台中市一名網友在網路平台Therads發布一段影片，北屯區軍功路二段道路上有一把手槍，該名網友還留言「超派」，警方今早發現後，調閱監視器釐清，確認案發時間為昨天下午4時許，警方隨後在附近公園尋獲該把手槍，經後續鑑識小組鑑定後，確認為玩具槍。

第五警分局表示，依照影片中行經的車輛，確認拍攝時間點是在昨天下午4時許，不過經派員前往現場查看，已看不到該把手槍，後續派出所在附近搜索、調閱監視器，在今早9時許，在軍功公園路旁發現這把疑似槍枝，經鑑定人員鑑識，這把為塑膠製的玩具手槍。

昨晚8時許，有網友在網路平台Threads，上傳一段一把疑似手槍的物品，掉落在軍功路二段的道路中央，留言「超派」，引發議論。

警方呼籲，民眾如發現可疑物品或情事，請立即撥打110或向鄰近派出所報案，以利警方迅速處理。同時提醒大眾，切勿散播未經查證的訊息，以免造成社會不安。警方將持續加強查證與維護治安，確保社會安全。

台中市有網友昨天下午在北屯區拍到道路上有一把手槍，警方後來找到是玩具槍。圖／摘自Threads
台中市有網友昨天下午在北屯區拍到道路上有一把手槍，警方後來找到是玩具槍。圖／摘自Threads
台中市有網友昨天下午在北屯區拍到道路上有一把手槍，警方後來找到是玩具槍。記者陳宏睿／翻攝
台中市有網友昨天下午在北屯區拍到道路上有一把手槍，警方後來找到是玩具槍。記者陳宏睿／翻攝

槍枝 監視器 網路

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