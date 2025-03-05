男替女友人出氣談判被刺身亡 嘉檢起訴凶嫌國民參審

替黃姓女友人出氣的陳男，在網路嗆聲黃女前男友嘉縣王姓男子，王男深感受辱，2人去年11月相約談判，王男持預藏利器刺穿陳男心臟不治；嘉檢偵結依殺人罪嫌起訴，案件應行國民參與審判。

嘉義地檢署起訴書指出，35歲王男與黃姓女子曾交往，後來因故分手後，去年11月11日晚間，黃女向友人陳男轉述與前男友王男交往問題，陳男為替黃女出氣，則在網路社群IG（Instagram）向王男表達不滿，並要求解釋。

根據起訴書，王男深感屈辱，於去年11月12日凌晨夥同陳男等友人至嘉義水上鄉一處鴿寮找陳男談判，王男、陳男一見面就發生口角爭吵，現場王男友人、黃女等人均在場勸阻；原以為衝突已平息，不料，陳男在靠近王男時，王男卻拿出身上預藏刀刃，連續刺向陳男2次，陳男因被刺中左側胸腔及左手而倒地。

王男與6名友人見狀，駕車逃離現場，陳男被緊急送醫急救，因遭利器刺穿心臟大量出血及左側氣血胸而宣告不治；警方據報到場釐清案情，隨即陸續逮捕行凶王男等人到案。

當時嘉檢複訊後，針對王男，向嘉義地方法院聲押禁見獲准，其餘陳男等6人，因在現場無動手及吆喝助勢等行為，全部請回。

嘉檢表示，王男與身材高大的死者陳男具身材比例差異，因此，在安排現場模擬時，特別請1名身高180公分、體格壯碩員警扮陳男，現場發現王男持刀轉身刺的動作，其手臂為高於肩膀高度，研判王男非出於防衛動作。

嘉檢偵結，全案將王男依殺人罪嫌起訴，因案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果，將行國民參與審判。