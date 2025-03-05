快訊

川普國會演說再提台灣！川普讚台積電世界最強：不要關稅就來美投資

Google地圖太神！重現已故親人身影，網友感動噴淚：好想念爸媽

王大陸涉殺人未遂！父子疏離爆衝突 王爸爸急切割

男替女友人出氣談判被刺身亡 嘉檢起訴凶嫌國民參審

中央社／ 嘉義市5日電

替黃姓女友人出氣的陳男，在網路嗆聲黃女前男友嘉縣王姓男子，王男深感受辱，2人去年11月相約談判，王男持預藏利器刺穿陳男心臟不治；嘉檢偵結依殺人罪嫌起訴，案件應行國民參與審判。

嘉義地檢署起訴書指出，35歲王男與黃姓女子曾交往，後來因故分手後，去年11月11日晚間，黃女向友人陳男轉述與前男友王男交往問題，陳男為替黃女出氣，則在網路社群IG（Instagram）向王男表達不滿，並要求解釋。

根據起訴書，王男深感屈辱，於去年11月12日凌晨夥同陳男等友人至嘉義水上鄉一處鴿寮找陳男談判，王男、陳男一見面就發生口角爭吵，現場王男友人、黃女等人均在場勸阻；原以為衝突已平息，不料，陳男在靠近王男時，王男卻拿出身上預藏刀刃，連續刺向陳男2次，陳男因被刺中左側胸腔及左手而倒地。

王男與6名友人見狀，駕車逃離現場，陳男被緊急送醫急救，因遭利器刺穿心臟大量出血及左側氣血胸而宣告不治；警方據報到場釐清案情，隨即陸續逮捕行凶王男等人到案。

當時嘉檢複訊後，針對王男，向嘉義地方法院聲押禁見獲准，其餘陳男等6人，因在現場無動手及吆喝助勢等行為，全部請回。

嘉檢表示，王男與身材高大的死者陳男具身材比例差異，因此，在安排現場模擬時，特別請1名身高180公分、體格壯碩員警扮陳男，現場發現王男持刀轉身刺的動作，其手臂為高於肩膀高度，研判王男非出於防衛動作。

嘉檢偵結，全案將王男依殺人罪嫌起訴，因案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果，將行國民參與審判。

殺人

延伸閱讀

狼父涉對女兒強制猥褻遭晚輩舉發 嘉檢起訴

影／交小10歲女友半年開銷大 台中裝潢工淪落販毒落網

獨／老天幫忙！高雄殺人分屍大嫂頭顱尋獲 警擬借提凶嫌

高雄分屍案尋獲兄嫂頭顱 高大成推測凶嫌習性：第2、3顆很快浮現

相關新聞

一天336件！去年詐騙財損502億元 卓揆：努力不及國人要求

我國因詐騙導致財損金額每年成長，國民黨立委柯志恩昨質詢詐騙問題表示，去年國人被詐騙金額是前年的五點七倍；行政院長卓榮泰答...

假投資人頭帳戶 2年成長近一倍

警政署一六五打詐儀表板的數字，假投資詐騙案件依舊名列第一。分析金融機構被列警示帳戶總數，從二○二二年十萬七七四個，增至二...

融資公司勾結詐團抵押房產借貸 20人投資虛幣被騙上億

王姓、施姓、陳姓男子經營融資公司涉勾結詐騙集團，替被害人辦理抵押房產借貸，向20人騙走1億元。刑事局拘提17人依詐欺罪、...

台中網友拍到北屯道路有掉槍 警找到確認是「玩具槍」

台中市一名網友在網路平台Therads發布一段影片，北屯區軍功路二段道路上有一把手槍，該名網友還留言「超派」，警方今早發...

台中北屯軍功路中央突現一把槍？警到場未發現 續追中

台中市一名網友在網路平台Therads發布一段影片，北屯區軍功路二段道路上有一把手槍，該名網友還留言「超派」，警方今早發...

竹聯幫主黃少岑明告別式 台中聞人「飛虎民」親赴靈堂捻香

竹聯幫主黃少岑明天（6日）將於台北市第二殯儀館舉行告別式，除台港的各地兄弟雲集外，預料也有大批政商名流到場參加追思，近年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。