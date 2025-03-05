台中北屯軍功路中央突現一把槍？警到場未發現 續追中

台中市一名網友在網路平台Therads發布一段影片，北屯區軍功路二段道路上有一把手槍，該名網友還留言「超派」，警方今早發現後，調閱監視器釐清，確認案發時間為昨天下午4時許，但現場已無遺留手槍，將後續調查，釐清案發經過。

昨晚8時許，有網友在網路平台Threads，上傳一段一把疑似手槍的物品，掉落在軍功路二段的道路中央，留言「超派」，引發議論。

第五警分局在今天獲報後，依照影片中行經的車輛，確認拍攝時間點是在昨天下午4時許，不過經派員前往現場查看，已看不到該把手槍，因網傳影片無法確認真實性，將持續擴大調閱週邊民宅及店家監視器追查槍支真偽、來源。