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台中北屯軍功路中央突現一把槍？警到場未發現 續追中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名網友在網路平台Therads發布一段影片，北屯區軍功路二段道路上有一把手槍，該名網友還留言「超派」，警方今早發現後，調閱監視器釐清，確認案發時間為昨天下午4時許，但現場已無遺留手槍，將後續調查，釐清案發經過。

昨晚8時許，有網友在網路平台Threads，上傳一段一把疑似手槍的物品，掉落在軍功路二段的道路中央，留言「超派」，引發議論。

第五警分局在今天獲報後，依照影片中行經的車輛，確認拍攝時間點是在昨天下午4時許，不過經派員前往現場查看，已看不到該把手槍，因網傳影片無法確認真實性，將持續擴大調閱週邊民宅及店家監視器追查槍支真偽、來源。

警方呼籲，民眾如發現可疑物品或情事，請立即撥打110或向鄰近派出所報案，以利警方迅速處理。同時提醒大眾，切勿散播未經查證的訊息，以免造成社會不安。警方將持續加強查證與維護治安，確保社會安全。

台中市有網友昨天下午在北屯區拍到道路上有一把手槍。圖／摘自Threads
台中市有網友昨天下午在北屯區拍到道路上有一把手槍。圖／摘自Threads

影片 監視器

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