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竹聯幫主黃少岑明告別式 台中聞人「飛虎民」親赴靈堂捻香
竹聯幫主黃少岑明天（6日）將於台北市第二殯儀館舉行告別式，除台港的各地兄弟雲集外，預料也有大批政商名流到場參加追思，近年鮮少露臉的台中聞人「飛虎民」呂崇民，是黃少岑參前摯友，前天下午親赴慈恩園靈堂捻香，竹聯幫準幫主「叩頭」劉振南親自迎接，顯示與竹聯幫友好交情。
前天下午除呂崇民外，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、雲林縣前縣長張榮味也現身黃少岑靈堂，中部三巨頭在告別式前夕，同一天親赴慈恩園上香，代表黃少岑在中部地區也有高度影響力。
2019年11月，黃少岑在台北市喜來登飯店舉辦70歲壽宴，當時呂崇民（群園集團總裁）、顏清標與立法院前院長王金平都是主桌座上賓，因壽宴地點就在警政署對面，且席開123桌，引發警方高度關注。
呂崇民江湖人稱「少年董，目前是全台最有實力的大哥，除財力雄厚外，人脈更是遍布政商界，藍綠立委及議員都要敬他三分。近年他生活日趨低調，鮮少在公開場合曝光，他此次率領台中人北上，親赴黃少岑靈堂捻香。
據了解，黃少岑告將於明日上午10點半舉行公祭儀式，不少知名大哥為避免警方蒐證，早已先行去過靈堂上香，而竹聯幫則是動員全省96個分堂、分會明早7點半集合，但每個堂口規定只能有5人出席。
黃少岑小年夜在家中昏迷，上月4日病逝，享壽75歲，明日告別式將是由萬安生命負責，竹聯幫內部日前與家屬開會討論流程後，已將行程送交警方
台北市警方明天將動員400名警力，防制幫派串聯壯大聲勢，要求到場弔唁人士，不動員、不串聯、不以幫派名義前往參加。
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