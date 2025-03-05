陳亭妃控簡訊恐嚇 林義文投案後請回

立委陳亭妃指控民進黨員林義文涉傳恐嚇簡訊，他昨自行到和緯派出所製作筆錄。記者袁志豪／攝影 民進黨內2026台南市長提名競爭加劇，挺立委林俊憲的議員們連兩天批立委陳亭妃陣營以前在議長選舉跑票「是永遠傷疤」；陳亭妃昨報案稱收到三封恐嚇簡訊，嫌疑人林義文曾任林俊憲特助，林義文稱，無法接受陳對跑票事件說「過去就讓它過去」。

林俊憲表示，林義文是自己支持者、未支薪特助，會跟他溝通，關心政治要理性些，避免遭到抹黑、扭曲。

林義文自行到南市第五警分局和緯派出所門口，秀出他傳給陳亭妃的簡訊，分別為「小弟林義文祝妳政躬康泰」、「我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長」、「三月天開始戰到妳初選含恨敗北。你不是昔日優勢組的陳亭妃，而我已成進階版的林義文」；他昨晚接受檢察官訊問後請回，南檢表示，持續調查是否涉及不法。

陳亭妃凌晨到清晨接連收到簡訊，一早六點多去報案，她在立法院及回到台南受訪都落淚，指過去曾遇到類似情況，但都傳到服務處，家中就只有自己、妹妹跟母親，最擔心的就是母親會因此受到傷害。

林義文投案受訪說，身為50年來忠貞支持民進黨的黨員，無法接受陳亭妃面對當年議長選舉綠營內部跑票事件，居然說「過去就讓它過去」、不要永遠活在過去，愈想愈氣才會半夜「問候」她，希望她能聽得進去，3封簡訊內容哪裡有恐嚇的意思？要反控陳誣告。

媒體詢問林義文是否曾任立委林俊憲特助、議長邱莉莉助理，林說，已是過去的事，傳訊沒人指示，更不是政治操作。

陳亭妃辦公室則表示，因發現傳訊息人士的身分，一開始不願公開簡訊內容，不希望引發另場政治風暴，讓國民黨與民眾黨藉機見縫插針、看笑話。不過立委兼民進黨南市黨部主委郭國文批，簡訊內容看不出有所謂恐嚇的字眼，小題大作讓人感覺到「演很大」。

挺林俊憲的南市議員周嘉韋、林依婷等8人，連兩天都發聲明指陳亭妃陣營2014年、2018年跑票，要黨內正視這段歷史；陳亭妃前天回應要團結，不要再噴政治口水。