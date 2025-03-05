假投資人頭帳戶 2年成長近一倍

假投資型警示帳戶二年來近翻倍成長，中華郵政更在三年內激增四點八倍，被法務部點名成詐團最愛；中華郵政表示會提精進措施。記者曾學仁／攝影 警政署一六五打詐儀表板的數字，假投資詐騙案件依舊名列第一。分析金融機構被列警示帳戶總數，從二○二二年十萬七七四個，增至二○二四年十二萬七○三九個，大增約二成九，增加的警示帳戶，假投資型占百分之六十二點二。而假投資型警示帳戶，則從二○二二年三四一六二個增長至二○二四年六五八五八個，近乎翻倍成長。

法務部主秘余麗貞分析，「假投資型」前十大警示帳戶金融機構中，「中華郵政」三年激增四點八倍，增加八七九八個，二○二四年共一萬六一九個，攀升至第一名，成為詐團的最愛。

余麗貞說，郵局似是打詐化外之地，令人擔憂成為洗錢防制破口；去年郵局與八大公股銀行的假投資警示帳戶共三萬五五六六個，占百分之五十四，著實讓人吃驚，顯示官方金融機構打詐、洗錢防制意識不足。

去年前十大警示帳戶金融機構排名依序為中華郵政、第一商銀、中國信託、遠東商銀、合作金庫、國泰世華、華南商銀、玉山銀行、彰銀及台銀。唯一減少的是中國信託，三年來減少四三三九個，去年名次降到第三名。

中華郵政表示，過去不管一名詐騙犯一次詐騙幾個帳戶，都算一案，近年是以「帳戶」計算，才會有激增情況，但也會提出精進措施，包含加強高風險交易控管、強化開戶審核等。

中華郵政表示，將會對高風險帳戶加強管控，建立預警與自動管控機制，對曾遭詐騙民眾建立全局通報機制，避免受害民眾二次受騙，以及對於曾遭設警示帳戶者，加強再次開戶的審核。

一銀無奈表示，中華郵政及多家公股銀行的規模及客戶數都遠大於民營銀行，警示帳戶絕對戶數確實比民營銀行偏高，但僅看絕對戶數卻不看相對於存款規模的比率，就評斷公股銀行對打詐的努力，恐怕有失公允。

今年新進榜的台銀同樣有苦難言，除了台銀的存款戶數及存款規模都居全體國銀之冠，警示戶數也會隨存款規模擴大而增加，據了解，原因和移工大量湧入台銀開戶有關。

據了解，外籍移工已被銀行同業視為可疑帳戶或人頭戶販售的主要源頭，因此用各種理由拒絕移工開戶，但台銀身為國營銀行不能比照辦理，而且移工在仲介的建議下，普遍會開兩個戶頭，萬一移工想在離境前賣帳戶，等於一次可賣兩本，一本廿萬、卅萬元，因此成為台銀警示帳戶增加的壓力來源。