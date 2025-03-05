一天336件！去年詐騙財損502億元 卓揆：努力不及國人要求

行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影

我國因詐騙導致財損金額每年成長，國民黨立委柯志恩昨質詢詐騙問題表示，去年國人被詐騙金額是前年的五點七倍；行政院長卓榮泰答詢時坦言政府的努力還遠不及國人要求，每天都在精進，但打詐不打會更多。

平均一天三三六件詐騙

柯志恩說，二○二三年詐騙財損金額約八十八億元，二○二四年飆升至五○二億元，平均一天三三六件詐騙。卓榮泰表示，他承認打詐這件事國人很關心，政府的努力還遠不及國人要求，每天都在精進。

卓榮泰表示，至於數字有這麼大的變化，是因為去年九月開始改變統計數字。例如一個行為人犯十件詐騙案，以前可能只算一件，現在是十件；他強調打詐不是愈打愈多，而是不打會更多，今年春節後各項數字都在下降。

假投資詐騙再押十人

假投資詐騙橫行，台北地檢署去年十二月起執行「斬金行動」，日前執行第四波，再聲押禁見十人獲准，全案迄今已羈押五十二人，報案被害人五五八四人，遭詐騙金額初估高達一七○億餘元。由於還有許多民眾可能不知受騙，檢方呼籲尚未報案的被害人盡速出面指認，可就近向警察機關報案。

檢警調查，詐騙集團成員架設「假投資網站或應用程式」，涉佯裝投資公司人員在網路刊登投資廣告，待被害人上當投資，用「養、套、殺」」方式，由假出金詐團「出金手」，小額匯款至被害人帳戶，營造投資獲利「假象」，被害人誤信投資網站為正當投資管道，嘗到甜頭深信不疑，持續並投入大量資金而受騙。

北檢「預警中心」為偵辦假出金的詐欺水房，主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊指揮新北市刑事警察大隊偵辦，去年底至今年一月十日分三波執行，到案犯嫌五十七人，經法院裁定羈押四十二人。

檢警近日持續追上游水房，今年二月廿四日執行第四波斬金行動，搜索廿一處所，執行到案十六人，法院裁定羈押禁見十人獲准。統計斬金行動專案目前到案七十三 人，其中五十二人羈押禁見，詐團成員假出金匯款給被害人八億七九五一萬餘元，目前已報案的被害人五五八四名，總計遭詐騙金額推估約一七○億餘元。