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趁金門小三通航班大亂入境 移民署機警揪出潛逃犯
金門受濃霧影響，今天小三通航班大亂，一名黃姓通緝犯企圖趁亂入境，沒想到遭眼尖的移民署人員識破，並當場通報金門港中隊將人逮捕，並於晚間20時10分將黃解送至金門地檢署偵辦。
據了解，黃男涉及多起詐欺案件，遭通緝後潛逃中國大陸，近期疑似想家，決定返回台灣，於是他在大陸五通碼頭購票時，謊稱護照遺失，移民署接獲通報，立刻進行資料查驗，沒想到發現他竟然沒有任何出境紀錄，發現他是通緝犯。
黃男搭乘傍晚5時的小三通返台，試圖混入擁擠的人潮中闖關，卻在入境時遭移民署人員攔住詢問，經查驗身分後，確認他為遭通緝在案的詐欺犯，隨即通報金門港中隊警方到場處理。
警方獲報後，派員到場全程戒護黃男，並進行筆錄及相關卷宗製作。為確保身分無誤，警方將他帶回金門刑警大隊進行指紋建檔與照相比對，隨後在晚間20點多將人解送至金門地檢署，後續將由檢方偵辦。
近期移民署屢次在通關查驗時發現通緝犯闖關，近一周就有8起案件，據了解，當中有不少是台商，因案遭通緝。
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