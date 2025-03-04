好消息！新光三越氣爆第3周 腦重創男樓管轉一般病房

新光三越氣爆案釀4死38傷，24歲姜姓男樓管腦部重創，經緊急手術搶救後清醒脫險，今天傳出好消息，姜男已轉入一般病房；大樓外的工地顏姓保全被波及，左大腿骨折，經手術後，如今住院復健中。

新光三越2月13日發生氣爆案，其中，澳門鄧姓四代7口2死、5傷，鄧姓女童的爺爺、奶奶不幸喪命，家屬日前低調辦告別式；2歲女童腦傷，2月26日由父母陪同搭醫療專機返澳門，受傷住院24歲叔叔，以及85歲曾祖母，以及鄧家的家屬帶爺爺、奶奶的骨灰，同日搭客機返回澳門。

台中市民政局說明，4名罹難者都已完成告別式，民政局與在地區公所持續提供住院傷患關懷，由區長探視外，公所也不定時電話關懷傷者及家屬，了解傷患復原狀況，並協助後續相關補助申請事宜。

民政局長吳世瑋說，目前尚有3名傷者在醫院接受治療，姜姓男樓管及顏姓保全分別在台中榮總、林新醫院住院治療，近日陸續轉一般病房，恢復狀況良好；38歲黃姓水電工轉院回高雄住院治療，恢復狀況良好，近期可望出院返家休養。

姜姓男樓管為新光三越11樓樓管，氣爆前才跟姊姊聯絡完，沒想到就遇上氣爆，頭部重創、多處骨折，被緊急送往台中榮總急救。姜男經過台中榮總醫護團隊積極治療後，2月17日清醒，脫離險境，可與探視家人有簡單交流互動，眼神交流、握手、比讚等，後拔除呼吸器，能自主呼吸，如今住進普通病房，病況又前往進一步。

南屯區長林秋萬表示，顏姓保全遭氣爆波及，造成左大腿骨折開刀住院，社會課長杜秀貞及公所人員剛開始探視時，保全婉拒探視，吳世瑋得知保全連毛巾、牙刷及牙膏都沒有，指示協助購買，解決保全住院的不便。

杜秀貞說，她發現顏姓保全買礦泉水配藥吃，相當不便，因此送他保溫杯，顏姓保全慢慢打開心房，加上顏姓保全和她的媽媽都是台南人，人親土親，與他話家常。

林秋萬說，顏姓保全持續在醫院復健中，公所不定時電話關懷，每天也會向醫院社服室了解復健情況及生活所需，今早得知顏想念拿鐵的味道，他和杜秀貞今天下午特地買熱拿鐵到醫院探視。