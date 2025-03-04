曾任林俊憲特助…他傳訊息被陳亭妃控恐嚇 檢方複訊後請回

民進黨立委陳亭妃今天稱收到三封恐嚇簡訊，被指控的男子林義文現身公布內容，反問「這些字句那裡有恐嚇的意思？」林主動至警局製作筆錄後，警方移送台南地檢署複訊，檢察官訊後諭知林請回，專案小組將持續調查本案是否涉及不法情事。

台南地檢署指出，陳亭妃報案表示接獲恐嚇電話簡訊，經警方報請檢察官指揮偵辦，循線追查，傳訊林姓嫌疑人到案；經檢察官今日晚間訊問林姓嫌疑人後，諭知請回，專案小組將持續調查本案是否涉及不法情事。

林義文今天下午3時主動現身台南市警第五分局前說明，本月2日的座談會中，議長邱莉莉提到2018年議長跑票事件，陳亭妃的妹妹陳怡珍等人跑票，陳亭妃回應「事情已過去，不要再活在過去，過去就讓他過去」，他耿耿於懷，越想越睡不著。

林義文認為，陳亭妃等人叛黨、背骨、跑票，讓他太憤怒了，才會氣到半夜傳簡訊給陳，還因此吃了兩顆鎮靜劑和一顆保肝藥；他身為一個50年來忠貞支持民進黨的黨員，這樣做不是為了個人，更沒有要走政治，單純是對民進黨有很深的感情。

他認為，過去必須要檢驗，而不是遺忘，他半夜「問候」陳亭妃是比較失禮，不過是為她好，絕對沒有恐嚇；他看不慣這種不團結的人，「民進黨不是讓妳這樣玩的」，希望陳亭妃別再跟國民黨互相牽連，回歸公平對決。

50歲的林義文介紹自己目前從事長照工作，曾任4屆民進黨全國黨代表，從十幾歲就支持黨外及民進黨，是黨員支持他一票票蓋出來的，過去他在發傳單、助選時，陳亭妃還不是議員；他承認曾擔任立委林俊憲特助，但今天傳訊給陳亭妃「沒人指示」，更不是政治操作。

林義文說，今天早上看到新聞才知道被告，陳亭妃說什麼「擔心母親、為母親不捨，希望母親平安」；他無法臆測動機，但簡訊沒有匿名，跟陳亭妃也沒有過節、私人恩怨，本名都寫上了，正大光明表達訴求，眼睛睜開卻看到她在哭。