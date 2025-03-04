曾任林俊憲特助今涉恐嚇 他揭傳簡訊原因：陳亭妃叛黨、跑票

民進黨立委陳亭妃今天稱收到三封恐嚇簡訊，被指控的男子林義文現身公布內容，反問「這些字句那裡有恐嚇的意思？」他表示將反控陳亭妃誣告。林義文之前是立委林俊憲特助，他受訪指出，會傳簡訊是因為陳亭妃等人叛黨、跑票，讓他實在太憤怒了。

林義文今天下午3時主動現身台南市警第五分局前說明，本月2日的座談會中，提到2018年台南市議長跑票事件，陳亭妃的妹妹陳怡珍等人跑票，陳亭妃回應「事情已過去，不要再活在過去，過去就讓他過去」，人民希望是更多的溫暖與感動，而不是謾罵、抹黑、攻擊。

林義文表示，他身為一個50年來忠貞支持民進黨的黨員，無法接受陳亭妃面對當年跑票爭議，居然以一句「不要活在過去」帶過，讓他整晚睡不著；他認為陳亭妃等人叛黨、跑票，實在太憤怒了，才會氣到半夜傳簡訊給陳，還因此吃了兩顆鎮靜劑和一顆保肝藥。

他認為，過去必須要檢驗，而不是遺忘，他半夜「問候」陳亭妃是比較失禮，不過是為她好，絕對沒有恐嚇；他看不慣這種不團結的人，希望陳亭妃能好好反省。希望她能聽得進去，回頭是岸。

對於媒體提問，是否是立委林俊憲特助、議長邱莉莉助理，林義文表示，過去曾支持林俊憲，但已經是過去的事，目前他沒有公職，只是一個有家庭、從事長照正當職業的平凡人士；但不管他支持誰，他10幾歲就支持民進黨，自己是真心愛著民進黨，對黨有很深的感情。

林義文表示，今天早上看到新聞才知道被告，陳亭妃說什麼「擔心母親、為母親不捨，希望母親平安」；自己不是從事八大行業、混跡幫派的素行不良份子，跟陳亭妃也沒有過節或私人恩怨，簡訊沒有匿名，本名都寫上了，正大光明表達訴求，眼睛睜開卻看到她在哭，還到警局報案。

他表示，他想請問三封簡訊內容，哪裡有恐嚇的意思？陳亭妃的操作才是傷害他、傷害他的家庭；他說「我嚇一跳，我不知道他要把這東西（簡訊）這樣操作」，自己簡訊中沒有任何恐嚇字眼，更沒有針對她的母親。

林義文說，已經不涉足政治，目前只是從事長照工作，傳簡訊不是什麼政治操作，只是希望陳亭妃好，對於她報警收到威脅簡訊一事，將反告誣告。

50歲的林義文介紹自己目前從事長照工作，曾任四屆民進黨全國黨代表，從十幾歲就支持黨外及民進黨，是黨員支持他一票票蓋出來的，過去他在發傳單、助選時，陳亭妃還不是議員；今天傳給陳亭妃的三封簡訊，內容分別為：

1. 小弟林義文祝妳政躬康泰。 2. 我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長。 3.三月天開始戰到妳初選含恨敗北。你不是昔日優勢組的陳亭妃，而我已成進階版的林義文。