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台中西屯遇行車糾紛 賓士車遭人打破玻璃 警：查緝中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區台灣大道、黎明路口在今天下午1時許，發生一起行車糾紛，張姓男子駕駛的賓士車，被人打破後擋風玻璃，涉案人隨即逃離現場，警方調查，張男在國道一號時，因施工縮減車道，疑險與涉案人車輛碰撞，涉案人才持棍破壞，目前已掌握特定對象查緝。

第六警分局市政所在今天下午1時許獲報，西屯區台灣大道與黎明路口有民眾行車糾紛情事，警方到場瞭解，張姓男子（29歲）駕駛白色賓士車，行經國道一號中清交流道時，因施工縮減車道，張變換車道時，險與另輛車碰撞，疑引發對方駕駛不滿。

對方在台中交流道下平面道路後，於台灣大道、黎明路口前，持器械毀損張男車輛後擋風玻璃。

警方獲報到場後，組成專案小組展開追查，已鎖定涉案車輛及特定對象，刻正擴大調閱監視器，積極追查犯嫌到案依法偵辦。

第六警分局長周俊銘呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

台中市張姓男子今駕駛賓士車疑與人有行車糾紛，對方破壞張的車尾玻璃。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今駕駛賓士車疑與人有行車糾紛，對方破壞張的車尾玻璃。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今駕駛賓士車疑與人有行車糾紛，對方破壞張的車尾玻璃。圖／摘自當事人IG
台中市張姓男子今駕駛賓士車疑與人有行車糾紛，對方破壞張的車尾玻璃。圖／摘自當事人IG
台中市張姓男子今駕駛賓士車疑與人有行車糾紛，對方破壞張的車尾玻璃。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今駕駛賓士車疑與人有行車糾紛，對方破壞張的車尾玻璃。記者陳宏睿／翻攝

國道 擋風玻璃 車道

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