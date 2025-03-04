台中西屯遇行車糾紛 賓士車遭人打破玻璃 警：查緝中

台中市西屯區台灣大道、黎明路口在今天下午1時許，發生一起行車糾紛，張姓男子駕駛的賓士車，被人打破後擋風玻璃，涉案人隨即逃離現場，警方調查，張男在國道一號時，因施工縮減車道，疑險與涉案人車輛碰撞，涉案人才持棍破壞，目前已掌握特定對象查緝。

第六警分局市政所在今天下午1時許獲報，西屯區台灣大道與黎明路口有民眾行車糾紛情事，警方到場瞭解，張姓男子（29歲）駕駛白色賓士車，行經國道一號中清交流道時，因施工縮減車道，張變換車道時，險與另輛車碰撞，疑引發對方駕駛不滿。

對方在台中交流道下平面道路後，於台灣大道、黎明路口前，持器械毀損張男車輛後擋風玻璃。

警方獲報到場後，組成專案小組展開追查，已鎖定涉案車輛及特定對象，刻正擴大調閱監視器，積極追查犯嫌到案依法偵辦。