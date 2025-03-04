台中西屯遇行車糾紛 賓士車遭人打破玻璃 警：查緝中
台中市西屯區台灣大道、黎明路口在今天下午1時許，發生一起行車糾紛，張姓男子駕駛的賓士車，被人打破後擋風玻璃，涉案人隨即逃離現場，警方調查，張男在國道一號時，因施工縮減車道，疑險與涉案人車輛碰撞，涉案人才持棍破壞，目前已掌握特定對象查緝。
第六警分局市政所在今天下午1時許獲報，西屯區台灣大道與黎明路口有民眾行車糾紛情事，警方到場瞭解，張姓男子（29歲）駕駛白色賓士車，行經國道一號中清交流道時，因施工縮減車道，張變換車道時，險與另輛車碰撞，疑引發對方駕駛不滿。
對方在台中交流道下平面道路後，於台灣大道、黎明路口前，持器械毀損張男車輛後擋風玻璃。
警方獲報到場後，組成專案小組展開追查，已鎖定涉案車輛及特定對象，刻正擴大調閱監視器，積極追查犯嫌到案依法偵辦。
第六警分局長周俊銘呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言