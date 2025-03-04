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立委陳亭妃遭簡訊恐嚇 涉案人身分曝光竟有這背景

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪／台南即時報導

民進黨立委陳亭妃。聯合報系資料照
民進黨立委陳亭妃。聯合報系資料照

民進黨立委陳亭妃今傳出手機收到3封來自不同時間的恐嚇簡訊，內容充斥不理性的言論，趕緊到警局報案，稍早疑似涉案人前往警局說明，陳亭妃辦公室也發布聲明，傳簡訊者具有「林俊憲立委特助」身分，因此一開始不願公開簡訊內容。

陳亭妃辦公室稍早指出，在收到恐嚇簡訊後，著手查證對方身分，經由支持者提供相關資訊，發現該人士同時具有「林俊憲立委特助」身分，這也是陳亭妃一開始不願公開簡訊內容的主要原因，不希望因此引發另一場政治風暴，讓國民黨與民眾黨藉機見縫插針、看笑話。

陳亭妃則強調，會持續秉持「以德報怨」的精神，遵守黨主席賴清德團結的指示，信守對民進黨支持者的承諾，「不做網內互打」，後續將全權交由檢調處理，唯一的訴求就是希望任何不理性的行為，不要波及到媽媽。

民進黨立委陳亭妃今傳出手機收到3封來自不同時間的恐嚇簡訊，因內容充斥不理性的言論，趕緊到警局報案，稍早自稱傳簡訊者前往警局到案說明，陳亭妃辦公室也發布聲明，傳簡訊者同時具有「林俊憲立委特助」身分，因此一開始不願公開簡訊內容。圖／陳亭妃服務處提供
民進黨立委陳亭妃今傳出手機收到3封來自不同時間的恐嚇簡訊，因內容充斥不理性的言論，趕緊到警局報案，稍早自稱傳簡訊者前往警局到案說明，陳亭妃辦公室也發布聲明，傳簡訊者同時具有「林俊憲立委特助」身分，因此一開始不願公開簡訊內容。圖／陳亭妃服務處提供
傳簡訊給民進黨立委陳亭妃的林姓男子今下午到警局說明製作筆錄，並出示手機簡訊。記者袁志豪／攝影
傳簡訊給民進黨立委陳亭妃的林姓男子今下午到警局說明製作筆錄，並出示手機簡訊。記者袁志豪／攝影

林俊憲 民進黨 陳亭妃

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