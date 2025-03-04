黨員現身！出示三封簡訊問陳亭妃「哪一句是恐嚇」 將反控誣告

民進黨立委陳亭妃今天接受本報記者訪問表示，昨晚11時55分、今天凌晨1時58分、清晨7時24分，總共連續收到三封恐嚇簡訊，是她從政27年來第一次，讓她真的很擔心母親。被指控的林姓男子今天現身，公布三封簡訊內容，反問陳亭妃「這些字句那裡有恐嚇的意思？」他除了前往分局配合製作筆錄外，也將反控陳亭妃誣告。

林姓男子今天下午3時現身台南市警第五分局和緯派出所門口，用手機秀出他傳給陳亭妃的三封簡訊，內容分別為：

1. 小弟「林XX」祝妳政躬康泰。 2. 我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長。 3.三月天開始戰到妳初選含恨敗北。你不是昔日優勢組的陳亭妃，而我已成進階版的林XX。

林表示，他也是一個有家庭、從事長照正當職業的平凡人士，不是從事八大行業、混跡幫派的素行不良份子，陳亭妃今天說什麼「擔心母親、為母親不捨，希望母親平安」，他想請問以上三封簡訊內容，哪裡有恐嚇的意思？陳亭妃的操作才是傷害他、傷害他的家庭，他要反控陳亭妃誣告。