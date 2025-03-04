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穿公務消防服出國滑雪GG了 中市消防員認錯被記申誡
台中市消防局1名顏姓消防員，上個月底和友人到日本滑雪，竟把消防服當雪衣穿，還拍照分享心得：「消防衣比較適合火熱的地方，千萬不要帶來滑雪」，未料竟引發網友熱議，顏姓消防員事後也發文坦承錯誤，表示不該為了做紀念這樣做，該面對的會坦然接受；中市消防局召開檢討會議，認為已影響社會觀感，將記申誡以上處分。
顏姓消防員事後得知外界反應後，立即發文承認錯誤，並表示，「自己是有租雪服的，只是我真的不應該為了給自己作紀念就穿消防衣滑雪。」他說自己還是對身為台中消防的一員引以為傲，「希望不要給其他長官、學長姐添麻煩。」他謝謝媒體跟網友們的指教，「該面對的我一定會坦然接受，我還是那個正能量滿滿的消防小尖兵。」
據了解，顏員2022年特考班畢業，去年分發台中市消防局大安分隊，2月26日休假期間，和友人前往日本山形縣藏王地區旅遊，他穿著消防衣在皚皚白雪中滑雪，不但開心將過程PO網，還發布消防衣滑雪體驗心得，「保暖防水防摔都佳，身體活動度奇差無比，消防衣比較適合火熱的地方，千萬不要帶來滑雪，滑雪會變笨。」
結果貼文一出，人還沒上班，就面對台中市消防局召開檢討會議，針對顏員相關違失部分的處分，對於顏員員私自使用公務消防服造成社會觀感不佳，給予申誡的處分。
台中市消防局表示，消防衣裝備是提供執行災害搶救勤務與自主訓練使用，消防衣褲也是列帳的公有財產，未經核准，不得私自使用，保管人應善盡保管之責，但顏姓消防員將公有財產做為私用，已明顯違反消防局執行勤業務消防服制規範，休假出國竟穿著滑雪，針對違規事實依規懲處，並追究相關單位內部管理督導不周責任。
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