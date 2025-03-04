穿公務消防服出國滑雪GG了 中市消防員認錯被記申誡

台中市消防局1名顏姓消防員，上個月底和友人到日本滑雪，竟把消防服當雪衣穿，還拍照分享心得：「消防衣比較適合火熱的地方，千萬不要帶來滑雪」，未料竟引發網友熱議，顏姓消防員事後也發文坦承錯誤，表示不該為了做紀念這樣做，該面對的會坦然接受；中市消防局召開檢討會議，認為已影響社會觀感，將記申誡以上處分。

顏姓消防員事後得知外界反應後，立即發文承認錯誤，並表示，「自己是有租雪服的，只是我真的不應該為了給自己作紀念就穿消防衣滑雪。」他說自己還是對身為台中消防的一員引以為傲，「希望不要給其他長官、學長姐添麻煩。」他謝謝媒體跟網友們的指教，「該面對的我一定會坦然接受，我還是那個正能量滿滿的消防小尖兵。」

據了解，顏員2022年特考班畢業，去年分發台中市消防局大安分隊，2月26日休假期間，和友人前往日本山形縣藏王地區旅遊，他穿著消防衣在皚皚白雪中滑雪，不但開心將過程PO網，還發布消防衣滑雪體驗心得，「保暖防水防摔都佳，身體活動度奇差無比，消防衣比較適合火熱的地方，千萬不要帶來滑雪，滑雪會變笨。」

結果貼文一出，人還沒上班，就面對台中市消防局召開檢討會議，針對顏員相關違失部分的處分，對於顏員員私自使用公務消防服造成社會觀感不佳，給予申誡的處分。