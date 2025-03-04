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偷查個資、帳戶多了843萬…偵查小隊長涉貪汙洩密等罪起訴 竹市警開鍘
新竹市警察局第一分局陳姓偵查隊小隊長（在押）遭控涉嫌利用辦公室警政系統非法搜集刑案資料，並將結果透露給他人供其報復使用，另三年內多個銀行帳戶還分批存入843萬多元來源不明現金，至今仍有139萬多元解釋不清，今遭檢方起訴。對此，第一分局回應，陳已於羈押期間予以停職，起訴後將接續停職處分，以維護警紀。
第一分局指出，風紀是警察的命脈，再好的績效抵不過一件風紀案件。一分局要求所屬廉潔自持，秉持「不掩飾、不庇縱、警紀警辦」的原則，絕不容許員警有違法犯紀情事，身為幹部應以身作則、勤管嚴教，相關考核監督不周責任，將視審判結果從嚴究責，以維護警譽。
新竹地檢署指出，陳男身為偵查隊小隊長，肩負打擊犯罪、維護社會秩序的重要使命，應慎重行使國家賦予的公權力，竟不知潔身自愛，利用其職務上的機會，代為查詢民眾刑案資料供為鄭姓、黃姓被告報復使用，嚴重違背法定職責，敗壞警察形象，影響民眾對於公權力及公文書的信任，建議法院從重量刑。
檢方全案偵結，今天依依貪汙、洩密等罪嫌起訴陳男，另依違反個資法起訴鄭、黃2人。
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