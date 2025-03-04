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影／遭簡訊恐嚇卻被質疑自導自演？ 陳亭妃這樣說

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

民進黨立委陳亭妃今早在臉書po文指出，個人手機收到3封來自不同時間的恐嚇簡訊，內容充斥不理性的言論，擔憂家人的安危，陳亭妃一早也趕緊到警局報案，不過，今下午卻有台南黨籍市議員在臉書po文，疑似暗指簡訊事件質疑是自導自演，對此，陳亭妃不回應。

陳亭妃今下午回到台南跑行程，針對遭簡訊恐嚇再度說明，她提及，自己從政27年，大大小小的事情都有遇過，自己最對不起的人就是媽媽。針對，簡訊內容是否與選舉有關，陳亭妃表示，自己不願多做揣測，只希望媽媽能夠安全。

陳亭妃也哽咽地說，「如果是你接到不理性的電話或簡訊，你能放心嗎？，你能知道他下一步要做什麼嗎？」，過去雖曾遇到類似的情況，但都是傳到服務處，這次卻是3封不同時間、不理性的簡訊內容傳到手機，家中就只有自己、妹妹跟媽媽，最擔心的就是媽媽的安危。

陳亭妃今早在臉書指出，手機上收到恐嚇威脅簡訊，很害怕媽媽會因此受到任何傷害，已向台南市警第五分局報案，全案目前由警方偵辦中，然而，民進黨台南市議員林依婷今下午卻在臉書寫到，「被簡訊恐嚇但卻沒有公布簡訊內容，自導自演可能性大，反正也不是第一次了」，疑似暗指陳亭妃的簡訊事件。

對此，陳亭妃僅嘆一口氣，並不願多做回應；有不少網友到林依婷臉書留言，呼籲「先不要太快下定論吧」、「不要挖洞欸！」，也不免讓外界認為，民進黨台南市長黨內初選已提早開戰。

民進黨立委陳亭妃今下午回到台南跑行程，受訪談及遭不明人士傳簡訊恐嚇一事，仍相當擔憂媽媽安危，哽咽落淚，只希望媽媽能夠安全。記者萬于甄／攝影
民進黨立委陳亭妃今下午回到台南跑行程，受訪談及遭不明人士傳簡訊恐嚇一事，仍相當擔憂媽媽安危，哽咽落淚，只希望媽媽能夠安全。記者萬于甄／攝影

恐嚇 林依婷 民進黨 陳亭妃

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