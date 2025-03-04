竹聯幫幫主「么么」告別式 北市動員逾400警力約制

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑，上個月4日病逝，移靈慈恩園並設置靈堂，這個月5日將移靈福州山萬善堂、6日在台北市懷愛館景明廳舉行告別式，台北市動員400名警力，防制幫派串聯壯大聲勢，要求到場弔唁人士，不動員、不串聯、不以幫派名義前往參加。

台北市警察局指出，依組織犯罪防制條例及警政署頒布「警察機關防制幫派組合公開活動實施要點」規定，積極約制告別式不得有明示、暗示的幫派旗幟、服飾及標語，花籃花圈及芳名錄，不得出現幫派名稱或相關公司字樣，告別式不得以幫派公司名稱參與公祭。

北市將動員包括大安分局、信義分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、外事科、公關室等單位，超過400名警力組成任務編組，並報請台北地檢署檢察官指揮，告別式前後，相關處所及告別式現場劃設分區編組，執行可疑人、車盤查，發現動員未成年人參與，或有明示暗示為犯罪組織，將立即攔檢調查並依法偵處。