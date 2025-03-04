快訊

王大陸驚爆「殺人未遂」！疑不滿機場接機車品質 下重手遭移送

陳佩琪偕柯弟再會柯文哲 攜三本經書盼能迴向已故柯父

大膽穿消防服出國滑雪！中市消防員認錯「不該為紀念這樣做」下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

竹聯幫幫主「么么」告別式 北市動員逾400警力約制

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑，上個月4日病逝，移靈慈恩園並設置靈堂，這個月5日將移靈福州山萬善堂、6日在台北市懷愛館景明廳舉行告別式，台北市動員400名警力，防制幫派串聯壯大聲勢，要求到場弔唁人士，不動員、不串聯、不以幫派名義前往參加。

台北市警察局指出，依組織犯罪防制條例及警政署頒布「警察機關防制幫派組合公開活動實施要點」規定，積極約制告別式不得有明示、暗示的幫派旗幟、服飾及標語，花籃花圈及芳名錄，不得出現幫派名稱或相關公司字樣，告別式不得以幫派公司名稱參與公祭。

北市將動員包括大安分局、信義分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、外事科、公關室等單位，超過400名警力組成任務編組，並報請台北地檢署檢察官指揮，告別式前後，相關處所及告別式現場劃設分區編組，執行可疑人、車盤查，發現動員未成年人參與，或有明示暗示為犯罪組織，將立即攔檢調查並依法偵處。

為維護會場周邊及主要道路交通秩序，將加強疏導交通及管制出入動線，採高強度情蒐、巡邏、臨（路）檢等必要性執法作為，以遏止幫派組織藉機高調聚眾滋事。

竹聯幫幫主「么么」黃少岑，6日舉行告別式，北市動員超過400警力到場約制，並在會場周圍進行交通管制與臨檢。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫幫主「么么」黃少岑，6日舉行告別式，北市動員超過400警力到場約制，並在會場周圍進行交通管制與臨檢。記者廖炳棋/翻攝

告別式 幫派 警察

延伸閱讀

7旬婦遭騙欲領逾百萬付裝潢費 北市警阻詐保積蓄

黑幫夥同詐欺集團吸金洗錢1.8億元 竹檢起訴10人

北市代理老師家教與女學生飲酒、猥褻遭起訴 教育局：已停聘

北市5藍委罷免案將進二階 綠支持者焦急「電話被打爆」

相關新聞

黨員現身！出示三封簡訊問陳亭妃「哪一句是恐嚇」 將反控誣告

民進黨立委陳亭妃今天接受本報記者訪問表示，昨晚11時55分、今天凌晨1時58分、清晨7時24分，總共連續收到三封恐嚇簡訊...

穿公務消防服出國滑雪GG了 中市消防員認錯被記申誡

台中市消防局1名顏姓消防員，上個月底和友人到日本滑雪，竟把消防服當雪衣穿，還拍照分享心得：「消防衣比較適合火熱的地方，千...

偷查個資、帳戶多了843萬…偵查小隊長涉貪汙洩密等罪起訴 竹市警開鍘

新竹市警察局第一分局陳姓偵查隊小隊長（在押）遭控涉嫌利用辦公室警政系統非法搜集刑案資料，並將結果透露給他人供其報復使用，...

竹聯幫幫主「么么」告別式 北市動員逾400警力約制

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑，上個月4日病逝，移靈慈恩園並設置靈堂，這個月5日將移靈福州山萬善堂、6日在台北市懷愛館景明廳...

太陽花女神劉喬安美被捕 遣返前疑申請「政治庇護」拖延回台

美國總統川普上任，針對非法移民展開大執法行動。太陽花女神劉喬安，涉犯毒品、詐欺、侵占等案件，2019年以訪客名義入境美國...

高雄男老師帶槍赴校恐嚇女老師 開3槍都卡彈讓她逃一劫

曾在高雄某國中當代理老師的黃姓男子不滿同校劉姓女老師與他分手，去年6月持槍跑去學校堵人，一度朝劉女開槍3次，所幸槍枝均「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。