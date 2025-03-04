影／連收3封恐嚇簡訊 陳亭妃嚇到落淚：覺得對不起媽媽

民進黨立院黨團總召柯建銘前陣子自曝遭人恐嚇，民進黨立委陳亭妃今也透露收到威脅簡訊，一早就到台南警局報案。陳亭妃受訪時哽咽地說，她一看嚇一跳，從政27年第一次在她的手機簡訊收到這種不理性的簡訊，這也是她首次在螢幕前掉眼淚，「我只覺得對不起我媽。」

陳亭妃今天一早赴警局報案，隨後赴立法院受訪一開始談到台南市長選舉，她說，賴清德總統說現在最重要是把台灣顧好，是國民黨立委謝龍介故意挑起說是綠營內鬥，但她都以德報怨，她在台南27年，大家對陳亭妃都很了解，「我們不會有內鬥，這時候就是團結最重要，不要陷入藍白的陷阱內。」

隨後被問及恐嚇簡訊一事，陳亭妃說，她今清晨4時許看手機，「我嚇一跳」，昨晚11時50幾分、半夜1時許各一封簡訊，等到她今天上午完成報案又收到一封，前後有三封簡訊，內容都不一樣，但感受到不理性，她從政27年，第一次手機簡訊收到這種直白、不理性簡訊。

陳亭妃表示，家中成員單純，只有母親與妹妹，妹妹身為議員，可以自己面對，但母親卻是獨自一人，「我家在哪大家都知道，服務處在哪大家也都知道」。她接著說，自己是很衝的人，在立法院受傷時，母親只能透過電視了解情況，不敢打電話關心，她每天凌晨4時多出門，拚到晚上9時、10時才回家，母親從不敢問她辛不辛苦，因為知道女兒已經拚了一天，也沒有多餘心力說話，只是默默地問「有沒有吃水果？要吃什麼？」