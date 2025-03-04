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黑幫夥同詐欺集團吸金洗錢1.8億元 竹檢起訴10人

中央社／ 新竹縣4日電

新竹風飛砂幫派結合詐欺集團以幫派據點收贓並設公司戶掩飾非法資金，再透過境外人頭帳戶轉移不法金流洗錢，8個月詐騙新台幣1.8億元，竹檢今天偵結依組織犯罪等罪嫌起訴10人。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，此犯罪集團勾結在地幫派，利用幫派據點作為盤點贓款場域，去年1至8月間車手提領金額約達1億8000萬元，再由水房負責人透過幣商將大筆現金轉換為泰達幣，匯至境外機房控制的虛擬錢包，洗錢規模達2至3億元。

檢方表示，共逮捕被告10人，包含有水房負責人、車手、系統商、轉帳手等，經調查發現，受害人達35名，車手集團合計提領詐欺所得約達1億8000萬元。

偵辦此案，檢方指出，扣得聯絡用手機30餘支、BMW等車5輛，並扣現金新台幣453萬餘元、泰達幣2萬3000顆（約新台幣75萬餘元），水房負責人帳戶達810萬餘元，另非法所得共超過2300萬元，依法向法院聲請沒收。

新竹地檢署表示，詐欺集團組織嚴密，經8個月偵查與搜索、拘提，破獲以風飛砂幫風北會成員為主的詐欺車手集團，並對水房負責人唐姓男子、詐欺系統商施姓男子與轉帳手、車手等10名被告，依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌起訴，移請新竹地方法院審理。

新竹 詐欺 車手

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