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遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

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太陽花女神劉喬安美被捕 遣返前疑申請「政治庇護」拖延回台

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

美國總統川普上任，針對非法移民展開大執法行動。太陽花女神劉喬安，涉犯毒品、詐欺、侵占等案件，2019年以訪客名義入境美國，滯留多個城市不願回台。

原本預計近期遣返回國，但刑事局已獲通知，劉喬安3月初還無法遣返，至於確切期程，還要與美方確認。

刑事局指出，今天1月美方逮捕劉喬安後，美方表示會有移民法律相關程序要進行，預定3月將遣返台灣，但刑事局與美方聯絡後，劉喬安可能已提出部分訴求，讓美方必須處理，因此至少在3月初左右，劉喬安無法遣返回台。

至於劉喬安提出何種訴求，刑事局表示不清楚，但會與美方表持聯繫，盡速確認遣返時間。

劉喬安遭台灣各地地檢署發布5個通緝在身，潛逃美國藏匿，上個月她在波士頓一處旅館，遭台美執法單位聯手逮捕。

有周刊報導，劉喬安的男友有香港黑幫14K背景，劉喬安藏匿美國期間，接受男友接濟，在美國東西部城市藏匿，更遙控跨國運輸毒品；另外劉喬安背後疑似有中國勢力，有透過網軍支持參與美國台派活動，實際上要分化美國台派組織。

周刊指出，劉喬安被捕後情緒不穩，對調查不配合，甚至出現大小便失禁，劉喬安男友聘請律師為她申請政治庇護，美方正審理中。

改名為劉依函的劉喬安，先是在台灣捲入賣淫事件引發爭議，2019年因侵占案即將遭通緝，當年5月潛逃至美國。

劉在潛逃期間除在社群媒體屢傳爭議事件，還持續犯下數件毒品案，目前共遭台灣數個地檢署通緝中。刑事局駐美西、美東聯絡官與美方各執法機關合作追緝，提供劉嫌通緝情資及相關線索。

刑事局表示，劉嫌逃亡美國長達6年，期間除有友人提供協助外，還涉嫌參與跨國毒品販運，她與美國友人，利用包裹夾帶古柯鹼寄回台灣，台灣收件人遭查獲，溯源追查發現幕後嫌犯就是劉喬安。

美國國土安全調查局(HSI)及執法行動遣返局(ERO) ，美東時間1月22日在美國波士頓一處飯店逮捕劉，目前她遭拘留在ERO拘留中心。

太陽花女神劉喬安因涉毒品案件遭新北地檢署發布通緝，今年1月遭美方執法單位逮捕，預計近日將遣返回台。圖/摘自臉書
太陽花女神劉喬安因涉毒品案件遭新北地檢署發布通緝，今年1月遭美方執法單位逮捕，預計近日將遣返回台。圖/摘自臉書
波士頓移民與海關執法局逮捕台灣女通緝犯劉喬安。圖／取自美國移民及海關執法局官網
波士頓移民與海關執法局逮捕台灣女通緝犯劉喬安。圖／取自美國移民及海關執法局官網

劉喬安 毒品 美國

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