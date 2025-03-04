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獨／陳亭妃說明連續收三封恐嚇簡訊經過：從政27年來第一次

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

民進黨立委陳亭妃今天在臉書指出，手機上收到恐嚇威脅簡訊，很害怕媽媽會因此受到任何傷害；她接受本報記者訪問表示，昨晚11時55分、今天凌晨1時58分、清晨7時24分，總共連續收到三封恐嚇簡訊，是她從政27年來第一次，讓她真的很擔心母親

陳亭妃說明，自己是立委，妹妹是台南市議員，「家裡就我們三個人」，但她跟妹妹每天在外面跑，她不擔心自己，卻很擔心已75歲的母親；母親活動地點就在服務處跟家裡，人都在那邊，任何人都很容易找到。

陳亭妃指出，昨晚11時55分、今天凌晨1時58分、清晨7時24分，總共連續收到不明電話的三封恐嚇簡訊，簡訊內容都不一樣，文字措詞相當不理性；她無意製造受害者的角色，自己都在外面跑，也不會很擔心，今天會立即向警方報案，純粹是擔心母親的安全。

她表示，雖然簡訊內容主要是針對她，但一個不理性的人，誰能知道會在什麼時間、什麼地點做出不理性的事情？她擔心母親、為母親不捨，希望母親能夠安全。手機收到恐嚇簡訊這種情況，也是她從政27年來第一次遇到。

至於有沒有懷疑可能涉案的對象？陳亭妃表示，她不多做揣測，就交由檢警調查偵辦。

台南市警第五分局和緯派出所今天清晨6時接獲陳亭妃報案，警方表示，本案將報請檢察官指揮偵辦，並加派警力加強巡邏陳亭妃住處與服務處，儘快釐清恐嚇嫌犯身分，逮捕到案。

陳亭妃接受本報記者訪問表示，昨晚11時55分、今天凌晨1時58分、清晨7時24分，總共連續收到三封恐嚇簡訊，是她從政27年來第一次，讓她真的很擔心母親。記者袁志豪／攝影
陳亭妃接受本報記者訪問表示，昨晚11時55分、今天凌晨1時58分、清晨7時24分，總共連續收到三封恐嚇簡訊，是她從政27年來第一次，讓她真的很擔心母親。記者袁志豪／攝影

恐嚇 母親 陳亭妃

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