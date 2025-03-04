影／交小10歲女友半年開銷大 台中裝潢工淪落販毒落網

台中市刑大二隊去年偵辦一起毒品案溯源，發現毒品上手的陳姓裝潢工，蒐證約2個多月後抓人，查扣海洛因等毒品，不法獲利逾80萬元。據查，陳男剛結識一名小10歲的楊姓女友，開銷很大，因而從事毒品不法，台中地檢署近日偵結，依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大二隊在去年偵辦一起販毒案溯源，發現擔任裝潢工的陳姓男子（42歲）是毒品上手，刑大二隊報請台中地檢署檢察官指揮後，展開約2個多月的偵辦。

檢警調查，陳男平日透過LINE、微信等通訊軟體與買家聯繫，並以「要不要泡茶」、「有無工人」等術語作為毒品交易代號躲避警方追查。

檢警蒐證約2個多月後收網，持搜索票在陳男的楊姓女友住處埋伏，等陳出現後當場逮捕，並當場查獲海洛因3包（重6.53公克）、安非他命8包（重47.66公克）、藥鏟1支、分裝袋1包、電子磅秤1台、手機、現金7萬元等贓證物，毒品市價約11萬餘元。

經查，陳男平時擔任裝潢工作，不過因剛結交一名小10歲的楊姓女友，為了討女友歡心，開銷很大，連毒品交易所得獲利，都「上繳」給女友花用，陳涉毒期間，不法獲利約80萬元。

全案警詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署，檢方聲押陳獲准，近日依毒品罪偵結起訴。