影／陳亭妃自曝收恐嚇簡訊很擔心母親 警分局：報請檢方指揮

民進黨立委陳亭妃今天在臉書指出，手機上收到恐嚇威脅簡訊，很害怕媽媽會因此受到任何傷害，已向台南市警第五分局報案；警方表示，立委報案遭到恐嚇，將報請檢察官指揮偵辦，並加派警力加強巡邏陳亭妃住處與服務處。

民進黨立委林俊憲本月2日在台南佳里區舉行聯合服務處成立大會，立委林宜瑾、議長邱莉莉等人提2018年議長選舉綠營內部跑票事件，暗諷陳亭妃；陳亭妃也回擊，呼籲黨內同志團結，不要永遠活在過去，人民希望是更多的溫暖與感動，而不是謾罵、抹黑、攻擊。

陳亭妃今天清晨6時許趕往台南市警第五分局和緯派出所報案，隨後趕往立法院，她今天上午10時在臉書指出：

「今天清晨六點，天還未亮，我便匆匆趕往台南市警察局第五分局，正式報案。從政27年來，無論在議場上如何衝鋒陷陣、承受多少攻擊，我從未感到畏懼，然而，當我親眼看到手機上那封直接威脅的簡訊時，心頭卻猛地一沉。不是因為害怕自己，而是害怕我的媽媽會因此受到任何傷害。

媽媽是我心頭最擔憂的。我已將此事交由警方處理，也懇請支持者們冷靜克制，千萬不要因憤怒而做出過激的行為。政治是一時的，但我們內心的善良與理性，才是最重要的。