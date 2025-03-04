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運毒黑吃黑失敗 2男為保命自首

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣賴姓男子指示黃男和游男到泰國運毒，彰化地方法院重判賴姓兄弟等4人。記者林宛諭／攝影
彰化縣賴姓男子指示黃男和游男到泰國運毒，彰化地方法院重判賴姓兄弟等4人。記者林宛諭／攝影
黃姓、游姓男子到泰國走私價值約四百萬元海洛因毒品到台灣，得手後想「黑吃黑」，被主嫌賴男兄弟識破押走；二人獲救到派出所後見外面有「黑衣人」，怕有生命危險主動自首，交出毒品。

彰化地方法院依毒品罪判賴姓兄弟十六年、八年徒刑，黃、游兩人因自首判刑二年八月。

判決書指出，賴男去年六月以三十萬元代價找上黃男接洽游男，到泰國運輸海洛因回台，談好由游男負責當「空中飛人」到泰國運毒；游男到泰國成功帶回裝有近七百公克海洛因的三條假洗面乳。

但二人得手後決定「黑吃黑」，由黃男先向賴男謊稱游男被抓走，連絡不上；黃男再將毒品藏在機車內騎回老家停放，後來又指示友人將機車騎到某宮廟香客大樓前停放。

賴男兄弟起疑，後來在彰化縣員林市一家網咖發現游男和黃男，將二人押走，要求交出毒品「否則台北的人要下來了」；黃男打電話向母親求救，黃母急忙報警處理。

警方到場時，雙方原本都稱是債務糾紛，但黃、游被帶回到派出所時，發現派出所外陸續出現「黑衣人」，兩人害怕有生命危險，當場向警方自首是因運毒糾紛，並帶員警去取出約六八八公克海洛因。

賴男兄弟則矢口否認指使，但檢方根據黃男與游男證詞，及路口與網咖等監視器畫面為證，認為賴男居於幕後操縱地位，指示黃與游兩人到泰國運輸海洛因回台，訊後依違反毒品危害防制條例起訴。

法院審理採認檢方指控，重判賴男十六年、賴弟八年徒刑，黃男和游男各判刑二年八月。可上訴。

毒品 泰國 海洛因

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