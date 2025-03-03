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巡佐稱同車通緝犯是「線民」助圍捕脫身 涉縱放人犯罪嫌送辦
新北市金山警分局莊姓巡佐去年8月間與蔡姓通緝犯同車，並涉嫌對查緝蔡男的同分局員警說，蔡是他的線民，意圖助蔡脫身。員警當天仍逮捕蔡男歸案，事後並依涉縱放人犯罪將莊送辦。金山警分局今天表示，莊員暫調石門派出所，等到檢方偵查結果。
金山警分局督察組長廖志仁表示，去年8月21日晚間分局接獲通報，指遭通緝的蔡男逃到轄區，警方立刻規畫攔截圍捕，並在萬里地區攔下蔡男駕駛的轎車。
廖志仁說，當晚支援偵查隊辦案的蔡姓巡佐坐在副駕駛座，莊向查緝蔡男的員警表明身分，稱蔡男是他的「線民」，希望和帶隊幹部「溝通處理」。
辦案員警查證後，發現莊姓巡佐說法不實，將蔡男逮捕歸案，並將莊男依涉縱放人犯罪嫌移送基隆地檢署偵辦。莊男目前調至金山警分局石門分駐所任職，靜候檢方調查結果。
廖志仁表示，警察應以身作則，不可為了績效，用非法、模糊、「無間道」般的手法，遊走灰色地帶執法。對次同仁非法作為，警方會依法嚴懲嚴辦，維護警察形象及社會大眾的信任。
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