毒犯開車違規糗大 台中保大一晚連抓2人扣43萬毒品

台中市保大第一、第二中隊昨晚巡邏時，在豐原、西屯區盤查違規車輛，先後查獲陳姓、劉姓男子涉嫌持有毒品，警方查扣毒咖啡包、K他命等毒品共1.5公斤，市價超過43萬元，警方今警詢後，依毒品罪送辦，檢方訊後命限制住居。

台中市保大第二中隊昨晚10時許，在豐原區惠陽路發現一部未依規定變換車道的轎車，前往攔查告發，盤查過程中發現陳姓駕駛（28歲）神態可疑，且車內飄出不尋常的臭味。

警方在陳男同意下，警方在後車箱內搜出甲基卡西酮145包（841公克）、他命4包（206公克）、梅錠2包（51公克）及磅秤、手機等，陳男見事跡敗露，坦承吸食及持有。

另外保大第一中隊在昨晚11時許，在西屯區朝馬路，攔下一輛違規停車的轎車，劉姓駕駛（27歲）神態慌張，經仔細盤查後，在其黑色公事包內發毒品咖啡包103包（383公克）及k他命8包（24公克），警方當場人贓俱獲，依法將其逮捕。

此二案警方查扣的毒品逾1.5公斤，市價超過43萬餘元，全案警詢後依毒品罪送辦，檢方訊問後命限制住居，另外二人有無毒駕公共危險罪部分，將待驗尿報告結果另案偵辦。

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