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台南國中生遭霸凌餵毒？ 高大成分析「可能狀況」：要看瞳孔

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台南市一名13歲國一學生上月24日凌晨因痙攣、抽搐等症狀送醫後不治，家屬指控該生疑在校遭霸凌、強行餵毒致死，引起社會震撼。台南地檢署為釐清死因，今天會同家屬解剖相驗。法醫高大成受訪回應媒體時，解釋多種可能的中毒可能狀況，認為都應在解剖時查明。

據了解，檢警日前相驗時就死者外觀看不出有外力介入，因死因不明確，依據醫院診斷證明書記錄死者24日凌晨3時55分送到急診，於上午8時27分死亡，醫師診斷為痙攣、未明示原因導致心跳休止、疑似腦膜炎或毒藥物中毒。

對於家屬懷疑是被餵了毒咖啡，高大成說，不一定，因為熱痙攣也會，還有中樞神經受傷的時候也會，不一定是毒藥物所造成的問題。毒藥物造成的痙攣比較少見，除非他原本就已經中毒了，不過這個比較少見。

對於急診醫師說不排除是腦膜炎，高大成說，是的，有可能是中樞神經的問題。所以藥物中毒的可能性並不是很高，因為已經過世了，所以要解剖。如果驗不到毒藥物，就應該是沒有中毒。

媒體問，急診室第一時間說有可能有毒物反應？高大成說，那這樣就要看瞳孔，瞳孔如果縮小、沒有放大，就會是毒藥物反應，或者是身上有什麼味道像是K命就會有一股塑膠味。

至於解剖的時候還要注意些什麼？高大成說，像是身體有沒有其他狀況，像是中樞神經、心臟和肚子有沒有什麼問題，如果沒有，就要看血液和尿液和胃內容物，檢查其中有沒有毒藥物的殘留，以及殘留有沒有達到致死量或者是中毒量。一般毒藥物會在肝、腎排泄，所以肝臟、腎臟也要注意。如果毒藥物有常用，就會在頭髮展現，每個月會有一公分長度。

他說，如果是毒咖啡包中毒，一天就會排泄掉，是很快的，除非一次吃很多，不然要連續吃好幾天而死亡的比較少見。從沒有吃過的人只會暈，但不一定會死，以前曾經有人吃5顆搖頭丸而過世的。

另外，還要看看有沒有喝酒，喝酒也很重要，以及小孩比較容易死，因為那會造成心律不整。心室顫動而過世，跟一般的中毒比較不一樣，那個是藥物影響心臟的問題。整個來說，就是身體裡有沒有毒藥物比較重要，另外，如果是毒藥物引起，一般都會有水腫的問題。如果他的肺的重量是原來市的重量2倍以上，就絕對會是藥物中毒的問題。

至於如果有吃過動藥物，再加上毒品？高大成說，那會有加乘作用，這就跟吃了安眠藥又喝酒一樣會出事情。另則是，正常死亡的屍斑會紅紅的，如果是毒品，會造成呼吸的問題，屍斑會呈比較黑暗黑色的樣子，但是還是要靠檢查才能夠確定，不能這樣就獨斷。

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法醫高大成受訪回應媒體時，解釋多種可能的中毒可能狀況，認為都應在解剖時查明。記者黃寅／攝影
法醫高大成受訪回應媒體時，解釋多種可能的中毒可能狀況，認為都應在解剖時查明。記者黃寅／攝影

中毒 死亡 高大成

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