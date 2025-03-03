高雄分屍案3遇害婦人屍塊尋獲 要拿死亡證明還差一步驟

高雄老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，2月26日，張嫌兄嫂頭顱浮出高雄港碼頭，警方才證實3婦人全遇害，目前頭顱冰存殯儀館，雖已確認三人遇害，但屍塊、頭顱仍待鑑定還原張嫌下手過程，法醫研究所已採最速件處理，預估要等鑑定報告出爐後，才能讓三名遇害婦人入土為安。

張介宗分別於去年11月29日、今年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠。

警方打撈屍塊半個月，其中38塊人體組織屬於趙林姓婦人，2塊頭皮、胸部組織為張姓婦人，兄嫂張黃姓婦人的屍塊及3人頭顱始終下落不明。

2月26日，一顆頭顱被內褲包裹浮出高雄港26號碼頭，似乎「冥冥中有安排」，後被保全員發現報警，警方比對DNA後27日證實為張嫌兄嫂無誤，讓檢警拼湊張嫌的犯罪事證更加鞏固。