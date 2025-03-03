停紅燈滑2支手機被盤查 新北男脫口罩被認出是通緝犯
新北市40歲王男日前騎車行經新莊區，因停等紅燈時滑2支手機被巡邏經過的警員攔下盤查。當王男一脫掉口罩就被警員認出是詐欺通緝犯，警方還在他身上查獲56公克安非他命及依託咪酯煙彈，詢後將王男依詐欺、洗錢防制法及毒品罪嫌送辦
新莊分局福營派出所警員陳立偉，上月（2月）28日下午3時許巡邏行經新莊區福營路時，發現1名騎機車的男子邊騎車邊用手機，在停等紅燈時還一次使用2支手機，陳員見狀立即將騎士攔下盤查。
當騎士脫下口罩接受盤查時，警員陳立偉一眼就認出騎士是先前查緝過的40歲王姓通緝犯，陳員隨即控制王男行動，待支援警力抵達後王男主動交付1小包安非他命，警方經搜索後又在王男外套口袋起獲18包重達56公克的安非他命，並在機車坐墊內查獲依托咪酯煙彈1顆，詢後依毒品、詐欺通緝及洗錢防制法將王男移送新北地檢署、新北地院及桃園地院偵辦。
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