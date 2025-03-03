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徐巧芯、羅智強入列…新增13藍委罷免一階達標 3綠委低於門檻

攔車圍捕驚見巡佐坐副駕 竟護航通緝犯謊稱是「線民」別抓

中央社／ 新北3日電

新北金山警分局去年攔車圍捕蔡姓通緝犯，驚見分局的莊姓巡佐坐在車內，莊男謊稱蔡男是線民，要警方別抓，可提供另一名通緝犯作為交換。警方詢後依縱放人犯罪嫌，將莊男送辦。

新北市警察局金山分局督察組長廖志仁今天表示，分局去年8月21日晚間接獲通報，指通緝犯蔡姓男子逃往轄區，警方立刻展開攔截圍捕，在萬里地區將車輛攔下。

豈料，執勤員警發現坐在副駕駛座的竟是金山警分局偵查隊莊姓巡佐，莊男當場表明警察身分，並稱蔡男是「線民」，希望帶隊幹部可以溝通處理，但經警方查證後，發現莊男說法不實，立即將蔡男逮捕歸案，並將莊男依涉縱放人犯罪嫌移送基隆地檢署偵辦，莊男現已調至金山警分局石門分駐所服務，靜候調查結果。

廖志仁表示，警察應以身作則，不可為了績效，而用非法、模糊、無間道般的手法，遊走在灰色地帶執法，警方絕不姑息，定會依法嚴懲嚴辦，以維護警察形象及社會大眾的信任。

新北市政府警察局金山分局。聯合報系資料照片／記者吳淑君攝影
新北市政府警察局金山分局。聯合報系資料照片／記者吳淑君攝影

警察 通緝 金山

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