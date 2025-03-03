高雄殺人分屍2死者頭顱為何找不到？ 港區人曝這疑點
高雄老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，2月26日兄嫂頭顱浮出高雄港碼頭，警方才證實3婦人全遇害，但趙林姓和張姓婦人的頭顱至今未尋獲，除警方懷疑可能被張嫌丟陸地垃圾車外，港區引水人曝港區也有清潔船，通常撈到垃圾袋也不會打開檢查就直接載走，「船過水無痕」。
離遇害時間將近3個月也是3人中最久的張嫌兄嫂張黃姓婦人的頭顱，2月26日被高雄港區保全員發現包裹在男性褲子裡浮出水面，才證實3名婦人全遭張嫌毒手遇害。
警方打撈屍塊半個月，其中38塊人體組織屬於趙林姓婦人，2塊頭皮、胸部組織為張姓婦人，除張黃姓婦人的頭顱於2月26日浮出高雄港後，另2名遇害的婦人頭顱仍下落不明。
警方鷹眼小組調閱監視畫面比對，發現張嫌在殺害3名婦人期間，多次拎黑色垃圾袋騎單車外出丟垃圾，懷疑頭顱被垃圾車載走後，運往焚化爐，還一度大舉置焚化爐搜尋，但均無所獲。
對於被張嫌丟入港區的兄嫂的頭顱為何遲至將近3個月才浮出海面，在高雄港區工作的趙姓船員指出，若屍塊或頭顱被打包往海裡丟，由於海水有海流、風向，也會受下雨、颱風影響漂浮去像，研判很有可能當時頭顱被包在褲子裡丟入海中時，飄至工作平台底下卡住，一直到平台移走，自然就浮出海面，「冥冥中註定」被保全發現。
趙並指出，港區清潔船在海中打撈垃圾，通常工作人員撈到垃圾不會打開檢查，撈到一定數量後蒐集，運到垃圾車後載往焚化爐，兩名死者的頭顱被丟入丟入海中又被撈起當垃圾丟棄，這種機率不無可能。
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