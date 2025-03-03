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獨／老天幫忙！高雄殺人分屍大嫂頭顱尋獲 警擬借提凶嫌

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，2月26日兄嫂頭顱浮出高雄港碼頭，警方才證實3婦人全遇害，警方直呼是「老天幫忙，為死者伸冤」；鷹眼小組近日仍持續比對相關監視畫面，據了解，檢警拼湊蒐集的事證已成圓，近日擬借提張嫌，追查其犯罪過程。

張介宗分別於去年11月29日、今年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠。

警方打撈屍塊半個月，其中38塊人體組織屬於趙林姓婦人，2塊頭皮、胸部組織為張姓婦人，兄嫂張黃姓婦人的屍塊及3人頭顱始終下落不明。

離遇害時間將近3個月也是被害3人中第一個遭殺害的張嫌兄嫂張黃姓婦人的頭顱，2月26日被高雄港區保全員發現包裹在男性褲子裡浮出水面，才證實3名婦人全遭張嫌毒手遇害。

專案小組對於張黃姓婦人頭顱將近3個月後才浮出海面一事，直呼「冥冥中有安排」，也是老天爺幫忙，替死者伸冤。

從找到唯一死者頭顱後，專案小組仍未鬆懈，鷹眼小組仍持續比對相關張嫌作案、棄屍的監視器畫面，勾稽比對其行為軌跡。

有專案小組指出，就算張嫌大嫂頭顱未浮出，先前蒐證包括張嫌兄嫂、張姓及趙林姓婦人「只進不出」的時間軸監視畫面，張嫌騎單車丟屍前鎮運河第五船渠、丟棄疑裝屍塊或頭顱的垃圾袋，以及屋內血跡，查扣的剪刀、尖刀和榔頭，比對出3名被害者的DNA，被害人的手機通聯以及凶嫌的平板等證物，都是強而有力的證據。

專案小組認為，雖張嫌從頭到尾否認犯案，但對於被害人「只進不出」張家的畫面無法辯駁；檢警正以相關科學跡拼湊張嫌犯罪有接續、連貫性的連環殺人行為，勾勒出張嫌犯罪事實後，近日擬借提張嫌，以突破其心防。

張介宗的兄嫂張黃婦人去年11月29日到張住處前的影像，進屋後就人間消失，後證實遭張嫌殺害。本報資料照片
張介宗的兄嫂張黃婦人去年11月29日到張住處前的影像，進屋後就人間消失，後證實遭張嫌殺害。本報資料照片
警方查辦張介宗涉殺人分屍案，去年11月底遇害的張嫌兄嫂頭顱於今年2月26日浮出高雄港碼頭；圖為日前警方打撈畫面。本報資料照
警方查辦張介宗涉殺人分屍案，去年11月底遇害的張嫌兄嫂頭顱於今年2月26日浮出高雄港碼頭；圖為日前警方打撈畫面。本報資料照
高雄殺人分屍嫌犯張介宗被借提重回凶殺案現場，但他至今仍不承認犯案。圖／報系資料照片
高雄殺人分屍嫌犯張介宗被借提重回凶殺案現場，但他至今仍不承認犯案。圖／報系資料照片

分屍案 棄屍 被害人 高雄港

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