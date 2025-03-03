國中生不治疑遭霸凌餵毒今解剖 校長致意遭碰軟釘子、家屬無語

台南市一名13歲國一學生上月24日凌晨因痙攣、抽搐等症狀送醫後不治，家屬指控該生疑在校遭霸凌、強行餵毒致死，引起社會震撼；台南地檢署今天會同家屬解剖相驗，學校校長也現身，向家屬鞠躬致意，家屬神情哀戚均不發一語，校長碰了軟釘子，安慰幾句後隨即先行離去。

今天上午9時許，國中生的父母、爺爺都現身台南市立殯儀館，等待10時會同檢察官、法醫與警方解剖相驗；家屬今天神色哀戚，不願多說，國中生的遺體於9時45分送入解剖室內，學校女校長也趕往現場向家屬鞠躬致意，不過她開口安慰死者父母，對方均不發一語，父親更是立即離開現場、不理會她，眼見碰軟釘子，隨即先行離去。

校長步行走出後雙手合十表示，考量死者遺體被冰存，所以無法去致意，但昨天有前往死者位於新營福園殯儀館的靈堂上香致意。

今天解剖歷時逾1個小時完成，之後由國中生父親進入偵訊室接受檢察官偵訊，其他家屬在外等候，檢察官訊畢離去時，表示結果還是要等解剖報告出爐才能釐清；家屬隨後也快步離去，不願受訪。

台南地檢署指出，經檢察官胡晟榮調取死者在奇美柳營醫院病例，並會同法醫師解剖複驗後，初步認死者無可疑由他人外力造成之傷；惟死者體內是否有其他毒藥物反應，法醫師已採集死者毛髮、血液及其他身體組織檢體送驗，仍須待鑑定報告出爐，始能進一步確定死因。

死者母親在上月27日貼文並附上醫院診斷證明，指兒子死因不明，抽血驗出體內有毒藥物中毒反應，且有學生指證兒子長期被同學霸凌，甚至帶到廁所強餵毒咖啡；死者父親也表示，兒子不可能碰毒品，希望司法查明死因，還兒子公道。

死者奶奶受訪時則說至痛哭泣不成聲，一個孫子自己從小帶到大，無緣無故就這樣走了，怎麼會不傷心？難道不會追究，到底是什麼原因？「想替孫子要一個公道，不要讓孫子走了，還放不下、有怨氣，希望讓孫子能夠好好走，當一個小天使」。

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