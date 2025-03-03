國中生不治遭霸凌餵毒？南檢解剖：無可疑外力介入傷勢

台南市一名13歲國一學生上月24日凌晨因痙攣、抽搐等症狀送醫後不治，家屬指控該生疑在校遭霸凌、強行餵毒致死，引起社會震撼；台南地檢署今天會同家屬解剖相驗，歷時逾1個小時完成，檢方初步認死者無可疑由他人外力造成之傷，但是否有其他毒藥物反應，仍須待解剖鑑定報告出爐。

台南地檢署指出，經檢察官調取死者在奇美柳營醫院病例，並會同法醫師解剖複驗後，初步認死者無可疑由他人外力造成之傷；惟死者體內是否有其他毒藥物反應，法醫師已採集死者毛髮、血液及其他身體組織檢體送驗，仍須待鑑定報告出爐，始能進一步確定死因。

今天上午9時許，國中生的父母、爺爺都現身台南市立殯儀館，等待10時會同檢察官、法醫與警方解剖相驗；家屬今天神色哀戚，不願多說，國中生的遺體也於9時45分送入解剖室內，學校校長也趕往現場向家屬鞠躬致意。檢察官胡晟榮、法醫稍後抵達，與家屬、警方準時進入解剖室相驗。

解剖歷時逾1個小時完成，之後由國中生父親進入偵訊室接受檢察官偵訊，其他家屬在外等候，檢察官訊畢離去時，表示結果還是要等解剖報告出爐才能釐清；家屬隨後也快步離去，不願受訪。

台南地檢署表示，為釐清死因，今天安排法醫師剖驗、採集檢體化驗毒藥物反應等，待解剖相驗結果出爐案情才會明朗，檢察官將針對可疑部分進行後續偵辦；另外，本案若涉及有少年犯罪的部分，則是由警方向少年法庭報告，由少年法庭介入處理。

台南地方法院今天說明，目前尚未接到有少年涉案，若有，也要等警方將案件移送至少年法庭，才會開啟相關開庭程序。