國中生不治遭霸凌餵毒？南院：目前尚未接到少年涉案

台南市一名13歲國一學生上月24日凌晨因痙攣、抽搐等症狀送醫後不治，家屬指控該生疑在校遭霸凌、強行餵毒致死，引起社會震撼；台南地方法院今天指出，目前尚未接到有少年涉案，若有，也要等警方移送至少年法庭。

台南地檢署表示，為釐清死因，今天安排法醫師剖驗、採集檢體化驗毒藥物反應等，待解剖相驗結果出爐案情才會明朗，檢察官將針對可疑部分進行後續偵辦；另外，本案若涉及有少年犯罪的部分，則是由警方向少年法庭報告，由少年法庭介入處理。

台南地方法院今天說明，目前尚未接到有少年涉案，若有，也要等警方將案件移送至少年法庭，才會開啟相關開庭程序。

今天上午9時許，國中生的母親、爺爺都現身台南市立殯儀館，等待10時會同檢察官、法醫與警方解剖相驗；家屬今天神色哀戚，不願多說，國中生的遺體也於9時45分送入解剖室內，學校校長也趕往現場向家屬鞠躬致意。檢察官胡晟榮、法醫稍後抵達，與家屬、警方準時進入解剖室相驗。

由於解剖鑑定報告，一般要逾一個月的時間才能出爐，檢方表示，將請法醫研究所加速，盡快完成報告。