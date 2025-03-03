國中生不治遭霸凌餵毒？家屬今現身殯儀館會同解剖

台南市一名13歲國一學生上月24日凌晨因痙攣、抽搐等症狀送醫後不治，家屬指控該生疑在校遭霸凌、強行餵毒致死，引起社會震撼；台南地檢署為釐清死因，今天會同家屬解剖相驗，檢方指出，會請法醫研究所加速完成解剖鑑定報告。

今天上午9時許，國中生的母親、爺爺都現身台南市立殯儀館，等待10時會同檢察官、法醫與警方解剖相驗；家屬今天神色哀戚，不願多說，國中生的遺體也於9時45分送入解剖室內。

據了解，檢警日前相驗時就死者外觀看不出有外力介入，因死因不明確，依據醫院診斷證明書記錄死者24日凌晨3時55分送到急診，於上午8時27分死亡，醫師診斷為痙攣、未明示原因導致心跳休止、疑似腦膜炎或毒藥物中毒。

台南地檢署指出，為釐清死因，今天安排法醫師剖驗、採集檢體化驗毒藥物反應等，待解剖相驗結果出爐案情才會明朗，檢察官將針對可疑部分進行後續偵辦；另外，本案若涉及有少年犯罪的部分，則是由警方向少年法庭報告，由少年法庭介入處理。

由於解剖鑑定報告，一般要逾一個月的時間才能出爐，檢方表示，將請法醫研究所加速，盡快完成報告。 今天上午9時許，國中生的母親、爺爺都現身台南市立殯儀館，等待10時會同檢察官、法醫與警方解剖相驗。記者袁志豪／攝影 今天上午9時許，國中生的母親、爺爺都現身台南市立殯儀館，等待10時會同檢察官、法醫與警方解剖相驗。記者袁志豪／攝影 國中生的遺體送入解剖室。記者袁志豪／攝影

檢察官胡晟榮檢察官、法醫與警方會同家屬解剖相驗。記者袁志豪／攝影