抓到了！被永和警方開2槍棄車逃逸 通緝犯落網查獲喪屍煙油

李姓通緝犯被警方開2槍圍捕仍衝撞脫逃，最後竟然直接把車停在路中央，倉皇開門棄車奔跑逃逸。記者林昭彰／翻攝 新北市永和警方今晚追捕可疑賓士轎車，開2槍仍被拒檢衝撞逃脫，最後嫌犯棄車逃逸，但警方在2小時內即將27歲李姓通緝犯逮捕歸案，並在他身上查獲依托咪酯煙油1瓶。

據了解，永和警分局交通分隊今晚近8時發動攔截圍捕黑色賓士轎車，得和派出所員警接獲無線電通報，巡邏經永和區環河東路三段福和橋下，發現目標車輛橫衝直撞，員警為防止該車逃逸衝撞前方機車，立刻下車對空鳴1槍喝令駕駛停車。

但該車仍繼續竄逃至永和區安樂路，員警追上前再次喝令停車未果，直接朝左前輪再開1槍，還是被脫逃。後來嫌犯將車輛棄置於中和區中和路與宜安路口，棄車逃逸無蹤。

警方擴大調閱監視器追查，晚間9時20分在中和路逮到李姓男子，查出他2月20日被台北地檢署發布毀損通緝，並從身上起獲二級毒品依托咪酯煙油1瓶。全案依通緝案件、公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例偵辦中。

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