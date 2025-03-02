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計程車運將涉虐7貓棄屍 新北院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市謝姓計程車運將遭爆涉嫌，殘忍虐殺7貓棄屍被捕，遭新北地檢署依違反動物保護法聲押禁見，新北地方法院認為謝男犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串、滅證之虞，裁定將他羈押禁見。

新北市板橋區大前天驚傳7隻貓咪疑遭虐殺案件，警方獲報後成立專案小組，擴大調閱該地點周遭路口及私人監視器影像，循線追出67歲謝姓計程車司機，數次在案發地點徘徊繞行，形跡相當可疑，經報請檢方指揮偵辦並聲請拘票獲准，前天下午將謝男拘提到案。

謝男落網後，辯稱因家人無法接受他養太多隻貓，強調只有棄養並無虐貓。警方及動保員人員昨天再度帶同謝男返回中和住處清查，警詢依違反動保法移送新北檢偵辦，檢察官複訊向法院聲請羈押禁見。

新北市謝姓計程車司機疑虐待7貓棄屍，遭新北檢聲押禁見獲准。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓計程車司機疑虐待7貓棄屍，遭新北檢聲押禁見獲准。記者王長鼎／翻攝

虐殺 計程車司機

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